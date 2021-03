לאחר התקפה על שדות נפט סעודים: מחיר הנפט מזנק ל-70 דולר לחבית

מחיר הנפט עלה לשיא של שנה: לאחר שאמש דיווחו בערב הסעודית על תקיפת מל"טים שהתמקדה בשדות הנפט שלהם, עליה ארגון מילטנטי חות'י תימני לקח אחריות, החוזים העתידיים על נפט ברנט עלה ב-2% והגיע למחיר של 70 דולר לחבית. גם החוזה העתידי על נפט גולמי עלה ב-2% והגיע ל-67 דולר לחבית.

שר האנרגיה הסעודי אמר שחוות פטרוליום של Saudi Aramco באחת מנמלי הנפט הגדולים בעולם הותקפה על ידי מל"ט וטילים, כך על פי AP.

דובר מהסעודים אמר שלא היה נזק לרכוש או לאדם בעקבות התקיפה, אך שרסיסים נפלו באזורים העירוניים הקרובים.

על התקיפה לקח אחריות ארגון מיליטנטי תימני חות'י ואמר בהודעה שפרסם בטוויטר: "אנחנו מבטיחים לשלטון הסעודי עוד מבצעים כואבים שכאלה כל עוד הם ימשיכו בתוקפנות כלפי המדינה שלנו"

