Via הישראלית רכשה חברת מיפוי תחבורה ב-100 מיליון דולר

חברת Via הישראלית רכשה מפתחת תוכנת מיפוי ותכנון תחבורתי Remix תמורת כ-100 מיליון דולר במזומן ובמניות. לפי "וול סטריט ג'ורנל", הרכישה נועדה להרחיב את הנתח של Via בשוק שמשלב תחבורה ציבורית ונסיעות שיתופיות. מדובר ברכישה השלישית של Via בחודשים האחרונים.

חברת Remix מסן פרנסיסקו, שנוסדה ב-2014, מפתחת תוכנה שמשתמשת במידע כדי לעזור לערים לתכנן את מסלולי התחבורה שלהן ולקבל החלטות בנושאים כמו היכן להציב רחובות חד-סטריים, מסלולי אופניים ומסלולים מיוחדים לשירותי חירום. בין משקיעי החברה נמנים סקויה ו-Y Combinator. רמיקס עובדת עם מעל ל-350 עיריות, ב-22 מדינות.

במרץ אשתקד הודיעה Via, שמספקת תשתית טכנולוגית לתחבורה חכמה, על גיוס 200 מיליון דולר לפי שווי של 2.25 מיליארד דולר. Via נוסדה ב-2012 על ידי דניאל רמות ואורן שובל.

Via פיתחה מערכת תחבורה דינמית, הפועלת בהתאם לצרכי הנוסעים שרוצים לעלות על כלי הרכב שמפעילה. החברה פועלת בכ-24 מדינות בעולם, במודלים עסקיים משתנים: בחלק מהערים החברה מציעה רק את הטכנולוגיה - כפי שקורה גם במיזם באבל (Bubble) בתל אביב של חברת דן ומשרד התחבורה; בחלק מהערים זכתה החברה במכרז להפעלת מערך האוטובוסים; ובערים אחרות היא שחקן פרטי ששוכר רכבים ומפעיל רשת מיניבוסים חכמה בצורה עצמאית מול הלקוחות.