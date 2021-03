ד"ר אלברט בורלא, מנכ"ל חברת פייזר, הודיע אתמול (ד') כי התחסן במנת החיסון השנייה נגד נגיף הקורונה מתוצרת החברה שלו. הוא דיווח על כך בחשבון הטוויטר שלו, והוסיף תמונה של אירוע ההתחסנות. זהו שינוי מעניין במדיניות החשיפה של בורלא בנושא התחסנותו האישית, כאשר למנה הראשונה שנטל לא היה תיעוד כזה.

Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA