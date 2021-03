מגדל והראל מובילות השקעה של 120 מיליון דולר בקרן של דובי פרנסס

קרן Group 11 מקליפורניה בהובלת דובי פרנסס הודיעה על סגירה ראשונית של הקרן החמישית שלה להשקעות בסטארט-אפים בתחום הפינטק. בניגוד לקרנות הקודמות של פרנסס שהתבססו בעיקר על משקיעים אמריקאים, הפעם משקיעי העוגן של פרנסס הם גופים מוסדיים ישראלים - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.

אל משקיעי העוגן הצטרפו מנורה מבטחים, מור בית השקעות, הכשרה חברה לביטוח, חברת ניהול ההשקעות האמריקאית True Capital Management ומספר פמילי אופיס מארה"ב וישראל. לדברי פרנסס, גיוס הקרן כולה הושלם בתוך 90 יום.

בחודש דצמבר האחרון ערכה הבורסה לניירות מסיבת עיתונאים ובה הציגה את גרופ 11 כמצטרפת הראשונה לפלטפורמת TASE UP. במסגרת שיתוף הפעולה עם TASE UP, תתחיל הקרן החדשה של גרופ 11 להיסחר בפלטפורמה באפריל, כאשר המשקיעים בקרן יוכלו להמיר את יחידות ההשתתפות שרכשו ליחידות סחירות ולהעלות אותן למסחר. בנוסף גרופ 11 תפתח הקצאה נוספת של 10-20 מיליון דולר למשקיעים ישראלים כשירים לקנות יחידות השתתפות דרך TASE UP.

גרופ 11 הוקמה על ידי פרנסס, השותף המנהל, בסוף 2011. הקרנות הראשונות של פרנסס היו צנועות יחסית והיקפן היה 13.5 מיליון דולר לראשונה, 41.5 מיליון לשנייה ו-51.5 מיליון לשלישית. הקרן הרביעית גדלה כבר ל-112 מיליון דולר, והחמישית, עליה הוא מכריז כעת, היא הגדולה ביותר. פרנסס, שמוכר מהשתתפותו בתוכנית "הכרישים" בקשת 12, מתגורר בקליפורניה והקרן שלו משקיעה בעיקר בחברות תוכנה פיננסית הפועלות בעמק הסיליקון, אך מרביתן בעלות זיקה כלשהי לישראל - דרך יזמים ישראליים או בהפעלת מרכז פיתוח בארץ.

בין ההשקעות המוכרות בתיק של גרופ 11 נמנים חדי-קרן הפינטק הישראלים טיפלתי (שגייסה לפי שווי של מעל 2 מיליארד דולר), נקסט אינשורנס (שמנסה לגייס בימים אלו הון לפי שווי 4 מיליארד דולר) ופאפאיה גלובל (שגייסה לאחרונה לפי שווי של 1.2 מיליארד). חד-קרן נוסף בפורטפוליו של גרופ 11 הוא חברת התיירות העסקית טריפאקשנס, שהקימו יזמים ישראלים בארה"ב וגייסה לאחרונה לפי שווי 5 מיליארד דולר. חברות נוספות בפורטפוליו הן סאנביט, אקוויטי בי, Lili Banking ו- HomeLight. פרנסס משקיע בדרך כלל בסבב סיד ו-A המוקדמים של הסטארט-אפ.

חברות הפינטק בעולם חוות צמיחה אדירה בשווי במהלך תקופת הקורונה, מתוך אמונה של המשקיעים כי המגפה מאיצה משמעותית את המעבר לשיטות חדשות לתשלום, קבלת אשראי והעברות כספים. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא סטארט-אפ התשלומים סטרייפ שהודיע השבוע על גיוס לפי שווי של 95 מיליארד דולר, מה שהפך אותו לסטארט-אפ הפרטי בעל השווי הגבוה ביותר בארה"ב. באפריל שנה שעברה היה השווי של החברה רק 36 מיליארד דולר.

פרנסס מסר כי "אנו רואים מגמות בשוק הפיננסיים של מעבר לדיגיטציה המתעצמות עם השנים. מגמות אלו הואצו עוד יותר בעקבות מגפת הקורונה ואנו צופים שהזינוק המואץ שעובר תחום הפינטק עוד יימשך בשנים הבאות. גרופ 11 עומדת מזה כעשור בחזית מהפכה זו, כשותפה להתפתחות של חברות מגדירות קטגוריה בתחום הפינטק ונכללת באחוזון העליון - טופ 1% - מבחינת ביצועי קרנות״.

״אנו משקיעים בעיקר בחברות מבוססות בארה"ב, אך כ-70% מהתיק שלנו צמח מחברות עם מייסדים ישראלים או מרכזי פיתוח בישראל. לכן באופן טבעי אנו שמחים לצרף את מרבית המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל. רוח החדשנות הנעוצה בדנ"א של גרופ 11 מובילה אותנו בדרך בה לא הלכו לפנינו קרנות הון סיכון. אנו גאים להיות הקרן הראשונה שמאפשרת למשקיעים ישראלים נגישות, שקיפות וסחירות דרך בורסת תל אביב", הוסיף פרנסס.

סמי בבקוב, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל, מסר: "ההחלטה להשקיע בקרנות 4 ו- 5 של Group 11 הינה חלק מהאסטרטגיה של הראל להרחיב את ההשקעות בחברות טכנולוגיה בתיק הפרייבט אקוויטי שמניב תשואה טובה למבוטחים. ההשקעות של הראל בטכנולוגיה מגוונות סקטוריאלית, תוך התמקדות, בין היתר, בתחום הפינטק , שבו בשנים האחרונות מתגבשת מובילות משמעותית בקרב חברות ישראליות. להערכתנו גרופ 11 מהווה שותף טוב לנצל מובילות זו. השקעה זו מצטרפת להשקעות נוספות בקרנות הון סיכון מובילות בארץ ובעולם ולהשקעות ישירות בחברות הון סיכון שיוצרות פוטנציאל רווח משמעותי למבוטחי הראל. הראל שמחה לתרום בהשקעה זו גם למטרות הבורסה בקידום פלטפורמת המסחר" TASE UP.