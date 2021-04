לאחר משא ומתן ארוך, חתמו לפני כשבוע איראן וסין הסכם שיתוף פעולה כלכלי וצבאי. ההסכם החדש קובע בין היתר התחייבות של איראן לספק במשך 25 שנה נפט זול למעצמה הסינית, בתמורה להשקעה סינית בפרויקטי תשתית ענקיים באיראן, ובהם סלילת כבישים ובניית נמלים.

ההסכם, שמספק מבחינת איראן מענה לסנקציות המערביות, נותר כמובן חסוי. אך מתחת לפני השטח הוא החל לעורר מחאה מקומית וזעקה של גולים איראניים המתבטאים בחופשיות ברשתות החברתיות, ומזהירים מפני השלכות סביבתיות וחברתיות הרות אסון. על הפרק - הגדלת דריסת הרגל של מכמורות דייג סיניות גדולות ממדים במפרץ הפרסי ובאזור מפרץ עומאן בים הערבי, תוך פגיעה קשה בסביבה האקולוגית הימית ובפרנסתם של הדייגים האיראנים.

איראן היא אחת המדינות הנהנות משפע דגה, עם קו חוף רחב לאורך המפרץ הפרסי וים עומאן, וקו חוף של 740 ק"מ לאורך החלק הדרומי של הים הכספי. הדיג האיראני במפרץ הפרסי ובים עומאן יותר מהוכפל מאז סוף שנות התשעים, אך בשנת 2014 היווה רק כ-0.23% מתמ"ג המדינה. צרכן האיראני הממוצע לא צורך כמויות גדולות של דגים, כך שחלק ניכר מהדגים הניצודים באיראן מופנים לייצוא למדינות מזרח אסיה, ובראשן סין.

אלא שהתחממות היחסים בין סין ואיראן בשנים האחרונות, הובילה גם לדריסת רגל של סין בסביבה הימית של איראן, ולשינוי במאזן הדייג באזור. את מקומן של ספינות הדייג הקטנות תפסו מכמורות ענק שאותן משנעת סין לאזור הים של איראן. מכמורות הדייג הענקיות, ששיטת הדייג שלהן נאסרה במדינות רבות, פורסות רשתות גדולות עד קרקעית הים, מגרדות את הקרקעית וכורתות צמחייה ימית, צדות דולפינים, צבי ים וחיות גדולות כקטנות, ללא אבחנה. הן מדללות את פרנסתם של הדייגים המקומיים, הנותרים מרוששים מדגה ופרנסה.

מרבית ענף הדייג האיראני מתרחש באזורים נידחים בדרום, בהם אי הביטחון התזונתי גובר. התרחבות החקלאות הימית לפיכך, השפיעה לחיוב על האזורים הכפריים, בהם הגישה למזון מוגבלת. חקלאות ימית מספקת לתושבי האזור ביטחון מזון והזדמנות תעסוקתית, ואף תמיכה ממשלתית תעשייתית לאורך השנים. לפי פרויקט "המשקיפים" של רשת התקשורת "צרפת 24", דייגים מקומיים מביעים התנגדות לסוחרים סינים שעל פי החשד מסכנים את המערכת האקולוגית הימית ופוגעים בפרנסתם, ביתר שאת בחמש השנים האחרונות - אז החלה להתהדק מערכת היחסים בין המדינות, בצל הסנקציות האמריקאיות. דייגים איראנים אף סיפרו לצוות המשקיפים של "צרפת 24", כי סוחרי מכמורות דייג סיניים תקפו את סירותיהם.

"איראן היא ארץ עשירה בדגה ובחיות ים. היא מוקפת במדינות דיקטטוריות אז אנשים לא יודעים את זה, אבל סביב איראן יש טבע מדהים. אין עין בינלאומית פקוחה, והמשטר האיראני מנצל את זה: הוא נותן לסינים לעשות בשטח מה שהם רוצים. פקידים מקבלים שוחד מהסינים כדי להעלים עין בדרגים הגבוהים, והסוחרים הסינים מגיעים לאזור עם מכמורות ענק ושיטת דייג אלימה מאוד", מספר בני סבטי, חוקר רשתות חברתיות באיראן במכון ירושלים לאסטרטגי וביטחון, ממקימי דובר צה"ל בשפה הפרסית, ויליד טהרן. "המשטר מכר את המשאבים והטבע שלו בזול מאוד".

פרופיל טוויטר פופולרי המופעל על ידי מתנגד משטר איראני המכונה ברשת "חשמבת אלבי", מציף בימים האחרונים את הנושא ברשת, ומשתף סרטונים של ספינות הענק הפוקדות את איראן, כמו גם של נזקי התעשייה. כך למשל, משתמשות חלק מהספינות בשיטת חשמול של המים בזמן הדייג, באופן הגורם למוות המוני של דגים, הנפלטים אל החוף כפסולת. "מקומיים מספרים שהחיים הימיים נהרגים על ידי חברות הדייג הסיניות", הוא כותב. "האיראנים כועסים על חתימת ההסכם לשיתוף פעולה בן 25 שנה עם סין".

April 2-Jask, southern #Iran

Footage of dead fish that reached the shore as a result of Chinese fishing companies using extreme electrofishing (pulse fishing) methods that are destroying the marine life & leaving locals who rely on fishing without any way to make ends meet. pic.twitter.com/EvXQI85Kg6