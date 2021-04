מנכ"ל אפל טים קוק התראיין לקארה סווישר בפודקאסט "Sway" של הניו יורק טיימס וזרק רמזים בכל הקשור לעבודת החברה בתחום הרכבים האוטונומיים. "האוטונומיה עצמה זו טכנולוגיית הליבה, על פי השקפתי. אם את מסתכלת מרחוק, המכונית במובנים רבים - היא הרובוט. מכונה אוטונומית היא רובוט. ויש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות עם אוטונומיה, ואנחנו נראה מה אפל תעשה", אמר קוק.

"אנחנו חוקרים הרבה כיוונים בתוך החברה", הוסיף. "רבים מהם לא מתפרסמים או רואים אור. זה לא אומר שאחד מהכיוונים לא יקרה". כשנשאל האם אפל עובדת על מכונית אוטונומית ממש או רק על הטכנולוגיה עצמה, קוק סירב להגיב.

למעשה, זו לא הפעם הראשונה שאפל מנהלת מגעים או מדברת על תחום הרכבים האוטונומיים. כבר בשנים האחרונות דובר הרבה על כניסת אפל לתחום עם מכונית אוטונומית שלה, או מכירת הטכנולוגיה שבתוך המכונית ליצרניות רכב אחרות. אפל ביצעה כמה צעדים ומהלכים שמצביעים על כך שהיא מתכננת לעשות כן, כמו לדוגמה רכישת הסטרטאפ Drive.ai בשנת 2019. בנוסף, שנה מוקדם יותר אפל שכרה כמה עובדי טסלה לשעבר, בהם דאג פילד, אז סגן נשיא הנדסה בטסלה.

"אנחנו אוהבים לשלב חומרה, תוכנה ושירותים, ולמצוא נקודות מפגש במקרים האלו בגלל ששם אנחנו חושבים שהקסם קורה. ואנחנו אוהבים להיות הבעלים של הטכנולוגיות העיקריות סביב זה", אמר לסווישר בראיון.

עם כניסתה של אפל לתחום, כאשר בעתיד תפתח בעצמה רכב אוטונומי או טכנולוגיות שונות, היא תמצב את עצמה מול החברה המובילה בתחום, חברת טסלה שבבעלות המיליארדר אלון מאסק. חברת טסלה מוכרת בזכות הנהיגה האוטונומית שלה כבר שנים. בדצמבר האחרון, מנכ"ל טסלה אלון מאסק ניסה להוביל מגעים על מנת למכור את החברה לאפל, אך טים קוק סירב להיפגש.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.