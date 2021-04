מלחמת הצללים בין ישראל לאיראן עולה מדרגה? אתמול דיווחו כלי תקשורת שונים בעולם כי ספינה איראנית של משמרות המהפכה בשם ״סביז״ נפגעה בים האדום כתוצאה ממוקשים ימיים שהוצמדו אליה.

על פי דיווח בניו יורק טיימס מהלילה, גורם אמריקאי אמר כי בישראל הודיעו לארצות הברית כי כוחותיה פגעו בספינה האיראנית, ״כנקמה" על תקיפות איראניות של שתי ספינות בבעלות ישראלית בחודש שעבר, שיוחסו לאיראן.

We've been tracking Israel & Iran's covert war on the open seas. Today's attack on an Iranian military ship in the Red Sea came as US-Iran moved toward rapprochement of nuclear deal in first indirect meeting.



