תלונה בצרפת: משתמשי אנדרואיד, היזהרו - עוקבים אחריכם

מייסד ארגון הפרטיות Noyb (ראשי תיבות של: None Of Your Business), מקס שרמס, הגיש תלונה נגד גוגל בצרפת בטענה כי ענקית האינטרנט עוקבת בצורה לא חוקית אחרי משתמשי אנדרואיד בלי אישורם- כך דווח באתר "פייננשל טיימס".

בתלונה נטען כי גוגל שמרה קודי זיהוי ייחודיים של משתמשים (Android Advertising Identifier - AAID), אשר נועדו לאפיין את המשתמשים ולמקד עבורם פרסום בצורה טובה יותר. מעקב שכזה בעזרת ה-AAID, אותו קוד ייחודי של המשתמש, הוא אפשרי בהתבסס הסכמה מודעת וחד-משמעית מצד המשתמש, והוא מוסדר ב"חוק העוגיות" של האיחוד האירופי.

על-פי הארגון, גוגל שמרה את המזהים מבלי לקבל אישור מהמשתמשים, ובכך גוגל הפרה את חוקי הפרטיות של האיחוד האירופי. מבחינתם, על הרגולטור בתחום הפרטיות בצרפת לפתוח בחקירה נגד גוגל ולהכריח אותה לעמוד בכללים של האיחוד האירופי, ואם החברה תמשיך להפר את החוקים - לקנוס אותה.

כיום ישנם כ-300 מיליון משתמשי אנדרואיד ברחבי אירופה, כך שמדובר בהיקף מידע רחב במיוחד. על-פי הארגון, הרשויות הצרפתית יכולות לקבל החלטה ישירה בנושא ואינה צריכה לשתף פעולה עם רשויות אחרות באיחוד האירופית.

עו"ד סטפנו רוסטי, המתמחה בפרטיות מארגון Noyb, מסר: "באמצעות הקודים הייחודיים האלה, גוגל וחברות נוספות יכולות לעקוב אחרי משתמשים ללא הסכמתם. זה כמו שיש אבקה על הידיים והרגליים, עקבות של כל דבר שאתם עושים על המכשיר שלכם".

גוגל מתמודדת כעת עם תלונה נוספת של Noyb מול הרשות להגנת המידע האוסטרית, שם טענו בארגון כי אי-אפשר למחוק את הקודים המזהים האלה ממכשירי האנדרואיד. המשתמשים השונים יכולים לאפס את המזהה שלהם אך מחויבים ליצור מזהה חדש שיחליף את זה שאיפסו, אולם בפועל איסוף הנתונים לא מפסיק, והמידע נשמר. על-פי גורמים שמכירים את הפרטים שדיברו עם "פייננשל טיימס", בארגון בחרו לפנות למערכת המשפט בצרפת כי היא מתאימה יותר לטיפול בתלונות בנושא.

בחודש נובמבר האחרון, Noyb הגישה תלונה נגד אפל והאשימה אותה בטענות דומות - מעקב אחר משתמשים בלי הסכמתם. אפל הכחישה את מה שמיוחס לה, והמקרה נבחן בימים אלה באוסטריה ובספרד.