עד כמה אתם מכירים את המדינה? 73 שאלות על כלכלת ישראל

1959-1948

1. מי הנפיק את השטרות הישראלים הראשונים?

התשובה בנק אנגלו-פלשתינה (בעתיד "בנק לאומי"). השטרות הישראלים הראשונים, הנקובים בלירה ארץ ישראלית, הודפסו בבית דפוס בארה"ב והוכנסו למחזור ב-18 באוגוסט 1948.

2. מתי נכנסה הלירה הישראלית לשימוש?

התשובה ב-1952. לאחר שקיבל "בנק לאומי לישראל" את הנכסים וההתחייבויות של בנק אנגלו-פלשתינה, הוא הנפיק שטרות חדשים במטבע "לירה ישראלית".

3. לאיזה מטבע זר הוצמדה הלירה הישראלית?

התשובה לירה שטרלינג. ההצמדה בוטלה ב-1 בינואר 1954, ושער הלירה הישראלית ביחס לדולר פחת באופן חד.

דוד בן גוריון ושר האוצר הראשון של ישראל אליעזר קפלן רוחצים בעין פשחה בים המלח ב-1940 / צילום: לע

4. כיצד נקרא פרויקט מכירת אגרות החוב שהנפיקה המדינה למכירה בחו"ל ב-1951 במטרה להיחלץ מהמשבר הכלכלי?

התשובה "מפעל מלווה העצמאות והפיתוח" או הבונדס. הארגון עוסק במכירת אגרות חוב של ישראל ליהודים בתפוצות גם כיום.

5. מי היה שר האוצר הראשון?

התשובה אליעזר קפלן, שכיהן מקום המדינה ועד יוני 1952.

6. בתקופת הצנע בראשית ימיה של המדינה, מה היו המוצרים שעבורם קיבלו נשים בהיריון ותינוקות תוספת מיוחדת לקצבה היומית?

התשובה נשים: בשר וגבינה צהובה. תינוקות: סוכר וקורנפלור. מדיניות הקיצוב, שבתקופתה שגשג השוק השחור, בוטלה סופית ב-1959.

מכולת בתקופת הצנע / צילום: לע



7. במסגרת הסכם השילומים שנחתם בין ישראל למערב-גרמניה ב-1952, נוכו 54 מיליון מארק מהסכום הכולל כפיצוי לגרמנים. עבור מה פיצתה ישראל את הגרמנים?

התשובה רכושם וקרקעותיהם של הטמפלרים שחיו בארץ מהמאה ה-19 ועד שגורשו על-ידי הבריטים.

8. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת העשור לישראל ל-82% מהמשפחות היה בבית מכשיר רדיו, בעוד שרק כ-11% החזיקו מכונת כביסה. לכמה משפחות היה בבית מקרר חשמלי?

התשובה 36.6% - שיעור דומה לבעלות על מתקן מים מינרליים או טאבלט ב-2018.

קונים מקררים בתל אביב בתקופת הצנע / צילום: לע



9. מה היה ענף הייצוא העיקרי של ישראל בעשור הראשון?

התשובה חקלאות, כ-50% מהיצוא. ב-2019 עמד חלקה של החקלאות על 1.9% בלבד מסך היצוא.

10. מה הייתה הצמיחה השנתית הממוצעת לנפש בעשור הראשון?

התשובה 5.2%

11. ההוצאה העיקרית למשק בית היום היא דיור - כ-24%. מה הייתה ההוצאה העיקרית בעשור הראשון של המדינה?

התשובה מזון – 41%. ההוצאה על דיור עמדה על 12% בלבד.

12. מה היה שיעור בעלי המכוניות הפרטיות בעשור הראשון?

התשובה 3%. ב-2018 ל-72% ממשקי הבית הייתה מכונית אחת לפחות, ול-3% היה קורקינט חשמלי.

עולה מצ'כיה עובד באתר הבנייה של מושב עין איילה, 1949 / צילום: קלוגר זולטן - לע

1960-1969

13. כמה פרוטות היו בלירה?

התשובה 1,000. הפרוטות הוחלפו באגורות ב-1960.

14. לאיזה שר אוצר היה פנקס שחור?

התשובה פנחס ספיר נהג להסתובב עם פנקס שחור קטן בו רשם הערות ותכנן תוכניות. הפנקס, שהפך לסמל, מוצג בבית ספיר בכפר סבא.

קטיף אפונה במושב פדיה, 1962 / צילום: לע



15. על מה הכריז שר האוצר לוי אשכול ב-1962?

התשובה בפברואר אותה שנה הודיע אשכול בשידור חי מפתיע ברדיו על "התוכנית הכלכלית החדשה", במרכזה עמד פיחות הלירה ב-67% - מ-1.80 ל-3 לירות לדולר.

16. באיזו שנה החל "המיתון"?

התשובה ב-1966 נעצרה הצמיחה במשק בבת אחת על רקע סיומם של פרויקטים לאומיים גדולים, הפסקת כספי השילומים מגרמניה ומדיניות מרסנת של הממשלה.

17. המיתון יצר מאזן הגירה שלילי ומספר ה"יורדים" הגיע לשיא. לפי הבדיחה שנפוצה באותן שנים, מה היה כתוב בשלט בנמל התעופה?

התשובה "האחרון שיוצא שיכבה את האור".

מפעל נעליים וסנדלים בקיבוץ נאות מרדכי, 1964 / צילום: לע



18. מתי הממשלה יזמה לראשונה תשלום מענקי אבטלה?

התשובה שיעור דורשי העבודה במשק זינק במיתון והגיע בתחילת 1967 לשיא של 12%. באפריל החלה הממשלה בתשלום דמי אבטלה למובטלים.

19. מה כונה "המטבע הצבאי"?

התשובה שטרות של דינרים ירדניים, לירות סוריות ולירות מצריות שהונפקו על ידי בנק ישראל לאחר כיבוש יהודה ושומרון, רצועת עזה, חצי האי סיני ורמת הגולן במלחמת ששת הימים.

20. מה שמה של מכונית הספורט הראשונה והיחידה שיוצרה בישראל?

התשובה סברה, שהושקה ב-1961 באנגליה. עד 1967 יוצרו ממנה 379 יחידות.

21. מה הייתה סיסמת הפרסום לעידוד צריכת חשמל בראשית שנות ה-60?

התשובה "יותר חשמל פחות עמל".

22. מי הייתה רשת המלונות הבינלאומית הראשונה שהקימה מלון בישראל?

התשובה הילטון, שהקימה ב-1965 מלון בתל אביב.

מכונית

1970-1979

23. מי הבטיח להפוך את ישראל ל"שווייץ של המזרח התיכון"?

התשובה שמחה ארליך, שר האוצר של ממשלת בגין ב-1977.

24. מה איפשרה לישראלים לראשונה תוכנית הליברליזציה הכלכלית?

התשובה לפתוח חשבון בנק במט"ח. התוכנית שהציג ארליך ב-1977 נועדה לצמצם את הפיקוח על המשק ולבסס אותו על שוק חופשי, ברוח משנתו של מילטון פרידמן.

ביקור ראש הממשלה יצחק רבין במפעל המגבות



25. כיצד מכונה הפרשה שבמסגרתה המליצו הבנקים ללקוחות לרכוש את מניותיהם?

התשובה ויסות מניות הבנקים. הוויסות שהחל באמצע שנות ה-70 הביא למשבר כלכלי חריף ב-1983, ולהלאמת הבנקים הגדולים בישראל.

26. מי היה שר האוצר בממשלת גולדה בעת מלחמת יום הכיפורים?

התשובה פנחס ספיר. הוא כיהן בתפקיד בין 1963 ל-1974, למעט הפסקה ב-1968-1969 כשעבר לשמש מזכ"ל מפלגת העבודה, אך נותר כשר בלי תיק.

27. איזה מפעל טקסטיל ותיק נקלע למשבר ומונה לו כונס נכסים בשנת 1977?

התשובה אתא. המפעל שהוקם ב-1934 נסגר לבסוף ב-1985.

שר האוצר שמחה ארליך בביקור בבית מפעל הפיס בתל אביב, 1977 / צילום: משה מילנר - לע



28. מי שימש כמנכ"ל קונצרן כלל בשנות ה-70?

התשובה אהרון דוברת, שימש כמנכ"ל כלל, הקונצרן הגדול בישראל בשנות ה-70 וה-80, מ-1965 ועד 1991. בתקופתו עלה שווי כלל מ-20 מיליון דולר ל-400 מיליון דולר.

29. כיצד נקראה המכונה הראשונה למשיכת מזומנים בישראל?

התשובה הכספומט העברי הראשון נקרא "בנקומט" והוצב בבנק לאומי ברחוב דיזנגוף בתל אביב בנובמבר 1970.

30. איזה ביטוי המציא ב-1977 הפרסומאי ראובן וימר?

התשובה וימר הגה את השם "כספומט" עבור בנק דיסקונט. אגב, הוא גם זה שחשב על "פלאפון".

הפגנת עובדים מול משרד האוצר בירושלים, 1979 / צילום: לע



31. מטעם איזו מפלגה כיהן שלמה אליהו כחבר כנסת בשנות ה-70?

התשובה התנועה הדמוקרטית לשינוי (ד"ש). הוא שימש כחבר ועדת הכספים וועדת העלייה והקליטה.

32. מטעם איזו מפלגה כיהן התעשיין סטף ורטהיימר כחבר כנסת בשנות ה-70?

התשובה התנועה הדמוקרטית לשינוי (ד"ש). שימש כחבר בוועדת הכלכלה ובוועדת החוץ והביטחון.

1980-1989

33. מי אמר "מטורפים, רדו מהגג"?

התשובה שר האוצר יגאל ("אין לי") הורביץ (1979-81), בעקבות דרישות שרים לתוספות תקציב בזמן משבר כלכלי ב-1980.

34. איזה שר אוצר מוזכר (לא בשמו) בשיר "מחכים למשיח" של שלום חנוך?

התשובה יורם ארידור, ש"נתן במבט ראיון". הכוונה לראיון של השר ב"מבט לחדשות" של ערוץ 1 (והיחיד אז) בזמן משבר מניות הבנקים.

יצחק שמיר בסיור במפעל דלתא בכרמיאל, 1987 / צילום: לע"מ - מגי איילון



35. מהו "משבר המניות החופשיות"?

התשובה מפולת בבורסה בתל אביב בינואר 1983, שקדמה למפולת מניות הבנקים באוקטובר של אותה שנה. בשבוע אחד השוק "נחתך" בכ-25%.

36. מה הייתה "תוכנית הדולריזציה"?

התשובה תוכנית להצמדת שער השקל לדולר (1:1) שיזם שר האוצר יורם ארידור ב-1983. היא התקבלה בביקורת וארידור נאלץ להתפטר בהמשך.

37. מה היה שיא האינפלציה השנתית שנרשמה בישראל?

התשובה 445%, בשנת 1984. האינפלציה נבלמה בסופו של דבר בעקבות תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985, וירדה לשיעור של 20% בשנה.

38. מה הייתה "ועדת בייסקי"?

התשובה ועדת חקירה ממלכתית לפרשת ויסות מניות הבנקים, בראשה עמד השופט העליון משה בייסקי.

39. מי אמר "פרס? ראש ממשלה מעופף", ומה קרה בעקבות זאת?

התשובה שר האוצר יצחק מודעי (1984-86). בעקבות זאת הוא נאלץ לעזוב את תיק האוצר לטובת משרד המשפטים ומאוחר יותר פוטר.

ראש הממשלה שמעון פרס, מלווה על ידי סטף וורטהיימר, מסייר באזור היישוב החדש כפר ורדים, בגליל המערבי, 1984 / צילום: לע"מ - נתי הרניק

40. מהו השקל החדש?

התשובה המטבע שהונהג לראשונה ב-1985 במסגרת "תוכנית הייצוב הכלכלית" לעצירת ההיפר-אינפלציה. שער ההמרה היה 1,000 שקלים = שקל חדש אחד.

41. מי אמר "רוב עמלו של אדם בידו" ובאילו נסיבות?

התשובה שר האוצר משה ניסים (1986-88) בעקבות הורדת שיעור מס הכנסה השולי ל-48%.

42. כיצד נקרא מטוס הקרב שפותח בישראל בשנות ה-80?

התשובה לביא. בשיא הפרויקט עבדו בתעשייה האווירית 22 אלף איש ושני אבות טיפוס טסו בשמי הארץ. עלותו הגבוהה של המטוס בהשוואה לרכש מארה"ב הביאה לביטול הפרויקט ב-1987.

עובדות במפעל קרמבו, 1989 / צילום: לע

1990-1999



43. איזה מותג ישראלי רכש תאגיד הנקל ב-1996?

התשובה סוד, מותג חומרי הכביסה של חברת "שמן" שהושק ב-1978. ב-1996 הנקל רכשה 50% מהחטיבה ובשנת 2000 רכשה את הבעלות המלאה.

44. מי היה נציגו בישראל של איש העסקים צ'ארלס ברונפמן?

התשובה יונתן קולבר, שהגיע לישראל ב-1989 ומילא כמה תפקידים בקבוצת קלארידג' ישראל של איל ההון הקנדי, בהם מנכ"ל כור כשהייתה בשליטת הקבוצה.

45. מי נחשב "מלך חברות הבועה" של בורסת ת"א בשנות ה-90?

התשובה יובל רן. בתחילת העשור ניצלה שורת יזמים בראשותו פרצה בתקנות הבורסה שאיפשרה הנפקת חברות ללא פעילות. עוצמת הביקושים השתוותה רק לעוצמת הקריסה.

בנימין ושרה נתניהו בביקור במפעל שבבים בפתח תקוה, 1997 / צילום: לע



46. איזו חברה רכשה ב-1995 את כור תעשיות מההסתדרות?

התשובה קבוצת שמרוק, שבראשה עמד סטנלי גולד, רכשה את החברה שהוקמה ב-1944 והייתה לתאגיד תעשייתי מהגדולים בישראל.

47. ולאיזו חברה היא מכרה את כור שנתיים לאחר מכן?

התשובה שמרוק מכרה את מניותיה לקרן ההשקעות הקנדית "קלארידג'", בראשות צ'ארלס ברונפמן, ברווח של 100 מיליון דולר.

48. מי עמד בראש היחידה להגבלים עסקיים בתמ"ת כשזו הפכה לרשות עצמאית ב-1994?

התשובה יורם טורבוביץ'. הוא הפך למוכר בציבור, בהמשך שימש כראש הסגל של ראש הממשלה אהוד אולמרט ולאחר מכן היה פעיל במגזר העסקי.

49. איזה מנכ"ל משרד האוצר לשעבר כיהן כיו"ר בנק הפועלים בשנות ה-90?

התשובה עמנואל שרון, שריכז את צוות הכלכלנים ליישום תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985. בשנים 1992-1998 הוא כיהן כיו"ר דירקטוריון בנק הפועלים.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 1999 / צילום: My first value



50. מי הוא הבכיר במערכת הביטחון שבג"ץ פסל את מינויו למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון?

התשובה יוסי גינוסר, מבכירי השב"כ, נפסל בשל פרשת קו 300. היה יו"ר עמידר ונודע גם כשליחם של ראשי הממשלות רבין, פרס וברק במגעים עם ראשי הרשות הפלסטינית.

51. מי הייתה ספקית האינטרנט הראשונה בישראל?

התשובה אקטקום, שהוקמה ב-1992. בתחילה סיפקה שירות למגזר העסקי ומ-1995 גם ללקוחות פרטיים. נרכשה על ידי בזק בינלאומי ב-2007.

52. במה עסקה ועדת ברודט משנת 1995?

התשובה הוועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר דוד ברודט דנה בהחזקות הבנקים בתאגידים ריאליים. היא החלה בהפרדה בינם לבין התאגידים הפיננסיים שנמשכה בוועדת הריכוזיות ב־2010.

2000-2009



53. איזו חברה הפכה לסמל של בועת הדוט.קום בישראל?

התשובה כרומטיס, שנמכרה בשנת 2000 ללוסנט טכנולוגיות תמורת מניות בשווי כ-4.8 מיליארד דולר ונסגרה כשנה לאחר מכן.

54. מה היה שער הדולר היציג הגבוה ביותר עד היום?

התשובה 4.9940 שקלים, ב-11 ביוני 2002.

55. איך נקראה התוכנית הכלכלית להפחתת הגירעון שבה החל סילבן שלום והמשיך בנימין נתניהו בכהונתו כשר אוצר?

התשובה "חומת מגן כלכלית", בתגובה להשפעות המשבר העולמי ואינתיפאדת אל-אקצה. ב-2001 המשק רשם לראשונה צמיחה שלילית של 0.8% והגירעון זינק ל-4.1%.

56. מי פתח את שידורי ערוץ 10 ב-2002?

התשובה מגיש החדשות יעקב אילון, שגם פתח ב-1993 את שידורי ערוץ 2 וב-2019 את שידורי ערוץ 13 הממוזג.

57. מה היה סכום המעילה שהפילה את הבנק למסחר?

התשובה ב-2002 התברר כי אתי אלון, עובדת הבנק, גנבה בשנים 1997-2002 מעל 254 מיליון שקל כדי לעזור לאחיה, עופר מקסימוב, שנקלע לחובות בשל הימורים.

58. מה הוא "כיכר הלחם"?

התשובה מאהל המחאה שהקימו מחוסרי הדיור בכיכר המדינה ב-2002-2003 בעקבות הקיצוץ בתקציבי הרווחה.

59. על איזה חוק הצביעו בפרשת ההצבעות הכפולות?

התשובה התוכנית להבראת כלכלת ישראל. שני חברי כנסת מהליכוד, יחיאל חזן ומיכאל גורלובסקי, הורשעו בכך שהצביעו גם במקום חבריהם.

60. כמה זמן נמשכה שביתת הנמלים הגדולה של 2004?

התשובה שלושה שבועות וחצי, בעקבות כוונת שר האוצר דאז בנימין נתניהו לפרק את רשות הנמלים לארבע חברות מתחרות.

61. מי היה אחראי על הקמת גוגל ישראל ב-2005 וכיהן כמנכ"ל הראשון שלה?

התשובה מאיר ברנד, יוצא מיקרוסופט. ב-2006 הוקם מרכז הפיתוח בישראל וב-2010 ביצעה החברה את הרכישה הראשונה שלה, LabPixies, ב-25 מיליון דולר.

62. על שם מי נקראה חפציבה, חברת הנדל"ן שקרסה ב-2007?

התשובה על שם אשתו של מרדכי יונה, הקבלן הירושלמי שהקים את החברה ב-1968.

2010-2021



63. מאז 2011 העלה בנק ישראל ריבית פעם אחת בלבד. מי עמד אז בראשו?

התשובה פרופ' נדין בודו טרכטנברג, ששימשה כממלאת מקום הנגיד בנובמבר 2018.

64. מהי הוועדה לשינוי חברתי כלכלי?

התשובה הוועדה שהוקמה אחרי המחאה החברתית ב-2011 כדי להציע פתרונות ליוקר המחיה ונודעה בשם "ועדת טרכטנברג" על שם פרופ' מנואל טרכטנברג שעמד בראשה.

65. שמה של איזה חברת ייעוץ בינלאומית נקשר במחאה החברתית?

התשובה חברת הייעוץ האסטרטגי מקינזי, שייעצה לתנובה להעלות מחירים שכן לקוטג', לגבינה הצהובה ולגבינה הלבנה יש ביקוש קשיח.

66. מה זה גנדן?

התשובה מנזר בודהיסטי בטיבט שעל שמו הייתה קרויה חברת ההחזקות באמצעותה שלט נוחי דנקנר באי.די.בי.

67. כמה שילם נוחי דנקנר על רכישת מעריב?

התשובה ביוני 2011 רכשה דסק"ש מקבוצת אי.די.בי, אז בשליטת נוחי דנקנר, כ-61% ממניות מעריב החזקות בהשקעה כוללת של 147 מיליון שקל.

68. מדוע המטוס הפרטי שאיתו הגיע אדם נוימן לארץ ב-2019 טס בלעדיו חזרה לניו יורק?

התשובה לפי הוול סטריט ג'ורנל, צוות המטוס מצא מריחואנה מוסתרת בקופסת קורנפלקס.

69. ב-2018 עודכן בפעם האחרונה שכר המינימום. מה גובהו?

התשובה 5,300 שקל בחודש. כשליש מהעובדים בישראל משתכרים עד שכר מינימום.

70. מה היה היקף ה"תספורת" של יצחק תשובה בדלק נדל"ן ב-2012?

התשובה במסגרת הסדר החוב ויתרו נושי האג"ח על כ-65% מחוב של 2.15 מיליארד שקל, כך שהם ספגו תספורת של כ-1.4 מיליארד שקל.

71. מתי ירדה ריבית בנק ישראל ל-0.1%?

התשובה באפריל 2020, עקב משבר הקורונה, הודיע בנק ישראל על הורדת גובה הריבית במשק מ-0.25% ל-0.1% - הורדת ריבית ראשונה מאז 2015.

72. מה היה שיעור האבטלה הכי נמוך שנרשם בישראל?

התשובה באוקטובר 2019 ירד אחוז הבלתי מועסקים בישראל ל-3.4%, הנמוך ביותר מקום המדינה. במחצית הראשונה של מרץ 2021 הוא עמד על 9.8%.

73. כמה כסף נצבר בקרן העושר?

התשובה הקרן לאזרחי ישראל, המכונה גם קרן העושר, אמורה לקום כשהכנסות המדינה מההיטל על רווחים המופקים ממשאבי טבע יגיע לסכום העולה על מיליארד שקל. זה עוד לא קרה.

כמה הצלחתם?

0-15

חצי גרוש

כמו הכלכלה הישראלית הצעירה, יש לך עוד הרבה לאן לצמוח.

16-35

סוגרים את החודש

הלך לא רע, אבל נראה שנקלעת למשבר.

36-54

בדרך לאקזיט

צלחת את המשבר והפגנת ביצועים מרשימים.

55 ומעלה

שוחה בכסף

שליטה מעולה בהיסטוריה הכלכלית של ישראל, דברו עם שר האוצר על רפורמות.