הרשות הלאומית להגנת המידע באירלנד (The Data Protection Commission) הודיעה כי היא בוחנת את אירוע דליפת המידע שהתרחש בשבוע שעבר - במסגרתו מידע של כ-533 מיליון משתמשי פיסבוק משנת 2019 הודלף לרשת. המידע שנאסף כלל מספרי טלפון, ימי הולדת, כתובות דואר אלקטרוני ועוד.

על פי ה-DPC, בבדיקה ייבחן האם פייסבוק הפרה את חוק הגנת הנתונים של אירלנד ואת תקנות הגנת הפרטיות באירופה, ה-GDPR. התקנות האלו הוסדרו על מנת להגן על המידע של המשתמשים ברשת ולעיבוד הנתונים האישיים שלהם. "בהתחשב במידע שסופק ל-DPC על ידי פייסבוק אירלנד בעניין הזה, הרשות סבורה כי ייתכן שפייסבוק הפרה חוק אחד או יותר של ה-GDPR או חוק הגנה המידע האירי הופר ביחס לנתונים האישיים של משתמשי פייסבוק". בהמשך ההודעה נכתב כי החברה עוד עשויה להפר הוראות נוספות.

למעשה, המהלך הזה של הרשות מגיע לאחר הפעלת לחץ מצד הנציבות האירופית. דידייר ריינדרס, הנציב האירופי לצדק, צייץ השבוע כי: "היום שוחחתי עם הלן דיקסון (הממונה על הגנת המידע באירלנד, נ.ט) על אירוע דליפת המידע של פייסבוק. הנציבות ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המקרה הזה ותמשיך לתמוך ברשויות הלאומיות. אנחנו קוראים לפייסבוק לשתף פעולה באופן פעיל ומהיר כדי לברר את המקרה".

Today I spoke with Helen Dixon @DPCIreland about the #FacebookLeak. The Commission continues to follow this case closely and is committed to supporting national authorities. We also call on @Facebook to cooperate actively and swiftly to shed light on the identified issues.