היום ה-16 לאפריל, והאופציות של Deep F**king Value על מניית גיימסטופ הולכות לפקוע.



ברור לי שלחלקכם זה לא אומר כלום. אל תדאגו, אני אסביר. אני גם אספר מה קרה במניית גיימסטופ מאז אחת הפרשיות המטורפות של השנה, אספר מי זה Deep F**king Value, ומה הולך לקרות.



אבל בינתיים, נתחיל בדוגמה להמחשה בלבד: תארו לכם שהיה לכם כוח קסם סודי שאין לאף אחד - אתם יכולים לקנות דברים בעשירית המחיר. דירה בת״א שעולה 3 מיליון? בשבילכם 300 אלף שקל. מניה שעולה 100 דולר? לכם היא תעלה 10 דולר. אוקיי, מוכנים? מה אם הייתי אומר לכם שמסתובב בעולם אדם שיש לו את היכולת לקנות ב-12 דולר מניה ששווה 150 דולר, ושהזכות הזו פוקעת. את ״כוח העל״ הזה הוא השיג בזכות זה שהוא קנה אופציות.



מה זה אופציות?

אופציה מאפשרת לשריין (או ״לקבע״) מחיר מסוים למניה, למשך תקופה מוגדרת, כמה שבועות אבל גם שנים.



קית׳ גייל הוא האיש שעומד במרכז אחת מהפרשיות הכי צבעוניות בוול סטריט בשנים האחרונות, הוא שריין לעצמו אלפי זכויות לקנות מניית של חברת משחקי המחשב גיימסטופ במחיר מצחיק. כל אופציה מקנה זכות על 100 מניות. אז אם לקית׳ גייל יש 1000 אופציות, זה אומר שהוא שריין לעצמו את הזכות לקנות 100 אלף מניות בהנחה של יותר מ 90%.

והאופציות הללו עומדות לפקוע. גיל לא היה עשיר כשעשה את העסקאות, אבל הוא עשיר כעת. כדי להבין למה בואו נחזור כמה חודשים לאחור.

אלמוני בן 34 שהלך על כל הקופה

קית׳ גייל היה עד לא מזמן בחור אלמוני בן 34 מפרבר בבוסטון. במהלך 2019 הוא החליט שהוא הולך על כל הקופה, ומהמר על מניית רשת משחקי המחשב גיימסטופ. הוא עשה מה שנקרא YOLO - ראשי תיבות של You Only Live Once, כינוי למהלך שבו מישהו "מתאבד" על מניה, קונה ערימות של אופציות, ומחכה להתעשר, או לאבד את כל הכסף.

לאורך 2019 קנה גייל עוד ועוד אופציות, ששריינו לו מחיר של 8 דולר למניה עד ינואר 2021. בהתחלה הוא הוציא על זה 52 אלף דולר. לאחר מכן הוא הוציא עוד 40 אלף דולר על 1000 אופציות, ששריינו לו מחיר של 12 דולר למניה לאפריל 2021. חלק מהאופציות נמכרו לפני חודשיים, ועד כמה שידוע לנו כרגע לגיל יש 500 אופציות שעתידות לפקוע.



באיזשהו שלב החל גייל לפרסם ב-WallStBets, פורום ברדיט שבו מדברים על מניות, כמה הוא אוהב את המניה, והציג לראווה תמונות של הפוזיציות הפתוחות שיש לו ״השרוט שאוהב את גיימסטופ״ החלו לכנות אותו שם כאשר הוא מכנה את עצמו - Deep F**king Value.



בהמשך בעקבות פרסומים בפורום לפיהם ״קרנות גידור מוול סטריט״ ביצעו עסקת הימור נגד מניית גיימסטופ (שורט) החלו החברים מרדיט החלו לפמפם את המניה כדי לגרום לשורטיסטים מוול סטריט להפסיד. הם קנו שוב ושוב את מניית גיימסטופ, רבים מהם דרך אפליקציית רובין הוד, והמניה כאמור טסה לחלל.

"קרנות הגידור מוול סטריט" אכן חטפו קשה והפסידו מיליארדים - והחברים מרדיט הכריזו על הניצחון. ואז הגיעה תפנית בעלילה: בעיצומה של ה״מלחמה״ החליטו אפליקציות המסחר, וביניהן ״רובין הוד״, לעשות יד ולחסום את האפשרות לקנות את מניית גיימסטופ. כשנחסמה האפשרות לקנות את המניה (בתנאים מסוימים), והתאפשר רק למכור, המניה צללה, והרבה חברים מרדיט הפסידו כסף.



אז מי הריץ את גיימסטופ?

הפרשה התפוצצה, כיכבה בתקשורת הבינלאומית וזכתה לשלל כינויים כמו מלחמת הצעירים בכרישי וול סטריט ועוד. בפועל, קרנות הגידור הממסדיות היו מעורבות משני הצדדים ורבים ממשקיעי רדיט הצעירים נקלעו להפסדים קשים, עד כדי כך שהפרשה הגיעה לקונגרס ואצבע מאשימה הופנתה כלפי קית׳ גייל.



גייל, שעבד בחברה לייעוץ פיננסי, פוטר מעבודתו לאחר האירוע, ורשיון הייעוץ שלו נשלל. בשלב מסוים הוא גם נתבע ע״י משקיעים שהפסידו המון כסף במהלך הסיפור, בטענה שהוא התחזה ל״אדם פשוט״, ושלמעשה הוא סוחר ספקולנט מתוחכם, שסחף עימו המונים כדי לפמפם את המניה, ולייצר לעצמו רווח.



לקית׳ גייל היה חשוב לטעון שהוא לא נוכל, לא ניסה לפמפם את, ושכוונותיו טהורות. בשימוע שלו הוא היישיר מבט למצלמה, מאחוריו תמונה של חתלתול, ואמר:

״זה נכון שהשקעתי במניה, והכפלתי את השקעתי כמה מונים. אני חש בר מזל. מתברר שצדקתי בנוגע לחברה. אני לא רמאי, לא משקיע מוסדי, ולא מנהל קרן גידור. אין לי לקוחות, ואני לא מספק ייעוץ השקעות בתשלום".



גייל טען שבצעירותו נהג לקנות בגיימסטופ, הוא עדיין לקוח שלהם והוא מאמין שלחברה יש יכולת להמציא את עצמה מחדש ולפרוח אם תאמץ טכנולוגיות חדשות.



בזמן שעבר מאז מניית גיימסטופ המשיכה להיסחר בפראות, והיו בה עוד כמה אפיזודות של פמפום. במהלך התקופה התפתחה תרבות קאלט של מעריצי מניית גיימסטופ. במקביל, החקירה בקונגרס עוד מתנהלת. ייתכן וייאסר על חברות לפרסם פוזיציות שורט, וכן יחוקקו חוקים נגד מניפולציות שוק, כדי להגן על ״המשקיע הפשוט״. לדעתי סביר מאוד שנראה חוקים נגד השיח החופשי בצ׳אטים ובפורומים, במטרה למנוע ממשקיעים קטנים להריץ מניות בחברותא.



הדילמה של קית׳ גייל

אופציות אפריל פוקעות, ולגיל יש 50 אלף זכויות לקנות מניה ששווה 150 דולר ב 12 דולר. הוא מולטי מיליונר כבר היום, והיום יהיה עוד קצת. לגיל יש שתי אפשרויות: למכור את האופציות - האופציות של גיל שוות כסף, והוא יכול לבחור למכור אותן לפני הפקיעה ולצאת מהסיפור הוא ערימת מזומנים. הוא גם יכול לממש את האופציה, לקנות את מניות גיימסטופ ב 12 דולר (600 אלף דולר בסך הכל) ולקבל לידיו את המניות.



מה יעשה גיל לדעתי? אני לא יודע, אבל אם הייתי צריך לנחש הייתי אומר שהוא יקנה את המניות. ניכר היה בשימוע, שגיל מקפיד להדגיש כמה הוא אוהב את המניה, כדי שחלילה לא יחשבו שהוא ספקולנט ציני, in it for the money. גייל עלול להסתבך בצרות על הרצת מניות, ולדעתי חשוב לו לאותת שהוא משקיע בחברה לטווח ארוך. אולי אני טועה, נדע בקרוב.



מה יקרה למניה? אי אפשר לדעת. אם הגוף שמכר לגיל את האופציות לא מחזיק במניות גיימסטופ עד כה, הוא יאלץ לרכוש אותן, מה שעלול להשפיע על מחיר המניה. אבל אם לעומת זאת הגוף שמכר לגיל נערך מראש, ייתכן בהחלט שהוא כבר קנה את המניות, ויוכל לספק אותן לגיל - במצב זה אם גיל ירכוש את המניות לא תהיה תזוזה במחיר המניה. בנוסף הגוף שמכר לגיל תמיד יכול לספוג הפסד מזומן ולא לרכוש את המניות כלל, במידה וגיל יחליט למכור את האופציות. מה שכן - צפוי שנראה תנודתיות גבוהה במניה.

