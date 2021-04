דוג'קוין (Dogecoin) הוא מטבע קריפטו שנולד כבדיחה. כעת הוא אחד מ-10 המטבעות המובילים עם שווי שוק של כ-41 מיליארד דולר - כך על-פי נתוני CoinMarketCap.



המטבע, שנוצר בשנת 2013, צמח רק ב-7 הימים האחרונים ביותר מ-420% ובאלפי אחוזים מתחילת השנה. שערו הנוכחי עומד על 0.32 דולר למטבע אחד. לפני שנה הוא נסחר תמורת 0.002 דולר, ושווי השוק שלו הסתכם ב-250 מיליון דולר.



שני מיליארדרים ומובילי דעה, אלון מאסק ומארק קובן, תומכים בדוג'קוין במיוחד באופן פומבי. קובן, הבעלים של קבוצת ה-NBA דאלאס מבריקס, כבר הודיע לאחרונה כי יקבל תשלום במטבע עבור כרטיסים למשחקי הקבוצה, ושניהם לא מסתירים את תמיכתם במטבע בחשבונות הטוויטר שלהם.

To kinda quote a movie "Doge keeps going up, but our pricing at https://t.co/F0mbQjy21C stays the same". We just set a 24 hour record for Merch Sales in Doge ! 🚀🚀🚀 Put that Doge to work ! https://t.co/F0mbQjy21C https://t.co/JmZfOpkPgH