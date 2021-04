אפל תאפשר לרשת החברתית פרלר לחזור לחנות האפליקציות שלה

ענקית הטכנולוגיה אפל אישרה לרשת החברתית המזוהה עם שמרנים, פרלר, לחזור לחנות האפליקציות שלה, כך דווח לראשונה ב-"CNN". במכתב שנשלח לסנאטורים מייק לי וקן באק, אפל אמרה כי "פרלר עדכנה את האפליקציה שלה ואת שיטות ניהול המידע בזירה שלה", מה שממצב את האפליקציה לצד חוקי הקהילה וכללי השימוש של אפל. כעת, פרלר תוכל לחזור לחנות האפליקציות של אפל, אפסטור.

אפל ענתה במכתב על טענות שעלו נגדה כשנטען כאילו ענקיות האינטרנט פעלו יחד נגד הרשת החברתית כדי לחסל את התחרות. אפל אמרה שההחלטה שלה הייתה עצמאית וכי היא לא תיאמה או התייעצה עם גוגל או אמזון ביחס להחלטה הזו.

On March 31, @SenMikeLee and I sent a letter demanding answers about why Apple removed Parler from the App Store.



🚨Today, we received a response: Parler will be reinstated on the App Store. Huge win for free speech. pic.twitter.com/FQBDSSSFGk