פיט בוטיג׳יג׳, צעיר חברי הקבינט האמריקאי, הופך בהדרגה לדובר העיקרי של היוזמה הכלכלית הרדיקלית ביותר של זמננו: כוונתו של הנשיא ביידן להשקיע 2.3 טריליון (2,300 מיליארד) דולר בשדרוג התשתית של ארה"ב.

בוטיג׳יג' היה עד השנה שעברה ראש עיר קטנה במדינת אינדיאנה. הוא החליט להתמודד על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. זו היתה העזה ניכרת, שלא לומר חוצפה. הוא אמנם לא נבחר, אבל מערכת הבחירות שלו, במשך חודשים ארוכים, הרשימה הרבה אמריקאים.

אחד המתרשמים היה ג׳ו ביידן, המבוגר מבוטיג׳יג׳ ב־40 שנה. הוא דיבר עליו בחיבה גלויה, והשווה אותו לבנו הבכור, שמת מסרטן לפני שש שנים. לאחר שנבחר, הוא מינה את "ראש העיר פיט" לשר התחבורה.

זה משרד חשוב כשלעצמו, אבל יוזמת התשתית הפכה אותו לאחד הבולטים בקבינט החדש. השבוע פרסם הבית הלבן צילום של פגישה רבת חשיבות בין הנשיא לסנאטורים וצירי קונגרס ממפלגת האופוזיציה. הם הוזמנו אל הלשכה הסגלגלה בבית הלבן כדי לדבר על מימון יוזמתו של הנשיא. בצילום נראה "השר פיט" מדבר, והנשיא מאזין לו בדריכות. מן הסתם כולנו צריכים להאזין לו בדריכות.

נראה שהשר עשה חיל, מפני שהבית הלבן ביקש ממנו מיד להסביר את היוזמה לעם האמריקאי. הוא קיבל שתי דקות וחצי על חשבון הטוויטר של הנשיא.

From roads and bridges to high-speed internet and caregiving - the American Jobs Plan covers a lot of ground. So, I asked @SecretaryPete to break things down: pic.twitter.com/8NNqeykbch