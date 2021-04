צעיר בן 33 טוען: "בתוך חודשיים הפכתי למיליונר דוג'קוין"

בחודש אפריל הפך האמריקאי גלאובר קונטסוטו למיליונר בזכות מטבע הדוג'קוין. "הייתי ער במהלך כל הלילה ובהיתי במסך", סיפר ל"CNBC" קונטסוטו, בן ה-33.

לאחר שגילה בפורומים של רדיט על קיומו של המטבע, שבכלל החל בתור מם אינטרנטי, קונטסוטו השקיע מעל ל-180 אלף דולר בדוג'קוין ב-5 בפברואר. אז המטבע היה שווה סביב ה-4.5 סנט. היום, לטענתו, החזקותיו שוות כבר מעל למיליון דולר.

הדוג'קוין קרוי על שם מם אינטרנטי שיצא לדרך לפני כמעט עשור. במרכז המם צילום של כלב בעל מבט חושש מעט. בשנת 2013, מפתח התוכנה בילי מרקוס ראה את הביטקוין נוסק בפופולריות שלו והחליט להקים מטבע קריפטו משלו. הוא רצה ליצור מטבע כל כך מגוחך שאף אחד לעולם לא ייקח אותו ברצינות.

הדוג'קוין לא משרת שום מטרה, ושלא כמו ביטקוין, אין מגבלה על מספר המטבעות שיכולים להתקיים. כל יום, מחשבים פותרים חידות מתמטיות על מנת להטביע מטבעות חדשים. נכון להיום, יש 129.3 מיליארד מטבעות דוג'קוין, על פי "coinmarketcap".

"אחת מהסיבות שהחלטתי לשים את החסכונות שלי בדוג'קוין היא אלון מאסק", הסביר קונטסוטו. מאסק צייץ שוב ושוב על המטבע ורבים רואים בו את הסיבה העיקרית לזינוק במחיר. עם זאת, לא ברור אם מאסק מתייחס לדוג'קוין ברצינות. "אני חושב שהוא גאון", אמר קונטסוטו ל"CNBC".

קונטסוטו, שעובד בחברת מוזיקה בלוס אנג'לס, האמין שההשקעה בדוג'קוין יכולה לספק לו הון שיוכל להוריש למשפחתו העתידית. "גדלתי במשפחה ענייה מאוד, אז זה עניין גדול מאוד בשבילי", הוא אמר. לא הייתה לו הכנסה פנויה לביצוע ההשקעה, אז הוא לקח סיכון גדול. לא רק שהוא השתמש בכל החסכונות שלו, אלא הוא גם מכר את כל המניות שהיו ברשותו, בהן גם מניות של טסלה ואובר. לאחר מכן הוא השקיע במטבע דרך אפליקציית רובין הוד, שמאפשרת לקחת הלוואה ממנה ולשעבד את המניות כבטוחה לכסף.

ב-15 באפריל מחיר הדוג'קוין החל לטפס. באותו השבוע המחיר זינק ב-400% וב-16 באפריל שווי כל המטבעות הגיע ל-49 מיליארד דולר, לפי "CoinGecko". מחיר מטבע אחד הגיע לשיא של 45 סנט. המשמעות בשביל קונטסוטו הייתה שהוא הפך למיליונר.

בפוסט ברדיט, שמאז הפך לוויראלי, כתב קונטסוטו: "היי חברים, הפכתי למיליונר דוג'קוין". בנוסף, הוא צירף תמונה שמראה ששוווי החזקותיו עומד על 1,081,441.29 דולר.

