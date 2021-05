אומרים שעוד אי אפשר להספיד את הקורונה, אבל נדמה שדבר אחד דווקא אפשר להתחיל להספיד: את בְּרִילייף, החיסון הישראלי לקורונה של המכון למחקר ביולוגי בנס ציונה. כעשרה חיסונים כבר מיוצרים ומוזרקים ברחבי העולם, עשרות חברות נמצאות בשלב השלישי של הניסוי, ואילו החיסון הישראלי עדיין מתקשה להתמודד עם השלב השני של הניסוי, שבו בודקים את יעילותו על קבוצה גדולה יחסית של נבדקים.



על השלב השלישי - שבו נדרשים כבר אלפי חולים - בכלל אין מה לדבר, נכון לעכשיו: לניסוי כזה אין שום ערך בסביבה מחוסנת עם רמת תחלואה נמוכה כל כך, ובכלל לך תשיג מתנדבים לא מחוסנים בישראל. למעשה, רוב הנסיינים של החיסון הישראלי, שבתחילת הדרך זכו לכתבות מפרגנות בתקשורת, כבר עברו לקבל את החיסון של פייזר, לאחר שהתברר שרבים מהם קיבלו מינון נמוך מדי ולא יעיל. על פי פרסומי המכון, מדינות רבות מאפריקה, אסיה ודרום אמריקה כבר ביקשו לערוך אצלן את השלב השלישי, ואף הציעו להשתתף בעלויות. השאלה היא כמה זמן הן יחכו ולמה להן, כששוק החיסונים העובדים הולך ומתמלא.

רמז נוסף לגורלו של החיסון הישראלי היה התפטרותו של מנהל המכון, פרופ' שמואל שפירא, בסוף מרץ. שפירא היה הרוח החיה מאחורי החיסון ומי ששכנע את ראש הממשלה, ובשלב מסוים את המדינה כולה, שהמכון הקטן והסודי בנס ציונה, שמעולם לא פיתח חיסון דומה, יוכל לעשות את זה לבדו ולהקדים את העולם. באופן רשמי, במכון מתעקשים כי שפירא לא התפטר, אלא סיים את הקדנציה שלו, שאף הוארכה באופן מקסימלי - אבל סביר להניח שאם החיסון של המכון הביולוגי היה הולך למקום טוב, הוא לא היה מניח למישהו אחר לקטוף את פירות הניצחון.

חשוב להדגיש: העניין הוא לא הכישלון או ההפסד. אין בעיה עם העובדה שהמכון הביולוגי לא הצליח, עם התקציב וכוח האדם שלו, לנצח את ענקיות הפארמה ולהיות בין הגופים הראשונים בעולם שהצליחו לפתח חיסון לקורונה. במכון הביולוגי עובדים כ-300 איש, ועל פי הפרסומים, התקציב שהממשלה נתנה לחיסון לקורונה היה 175 מיליון שקל. נאה, אך לשם השוואה, בפייזר עובדים כ-88 אלף איש ושווי החברה גבוה מ-200 מיליארד דולר. מלכתחילה זה היה מרוץ בין אכילס והצב, ורק בפרדוקסים הצב מנצח.



העניין הוא גם לא העובדה שהמכון לא ניצח. דברים כאלה קורים כל הזמן, וזה בסדר. העניין הוא מה אפשר ללמוד מההתנהלות התמוהה לעתים סביב החיסון הישראלי על המכון, על הדרך שבה התקבלו ההחלטות במדינת ישראל בקורונה, לשאול אם בכלל המכון הביולוגי - גוף ביטחוני וחשאי - הוא הגוף הנכון למשימה כזו, וכמובן, מה המסקנות שאפשר להסיק משנת המגפה שעברה עלינו לקראת הפעם הבאה.

ב-1 בנובמבר 2020 הכריזו כותרות העיתונים והערוצים "גאווה ישראלית". לאחר עשרה חודשים של ציפייה החל השלב הראשון של הניסוי בבני אדם בחיסון לקורונה שפיתח המכון למחקר ביולוגי. התרגשות גדולה עמדה באוויר ושני המתנדבים הראשונים, שגב הראל בן ה-26 וענר אוטולנגי בן ה-34 זכו להיות כוכבים גדולים ליום אחד.



"אני מרגיש נהדר ומתלוצץ עם רופאיי", עדכן הראל את האומה. הראל אף זכה לליווי של צמרת המדינה כולה: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גנץ, שר הבריאות אדלשטיין, מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי וראש המכון הביולוגי פרופ' שפירא, שכבר באוגוסט הכריז "מילאנו את המשימה על הצד הטוב ביותר. המוצר בידינו. יש לנו חיסון מצוין". "זהו יום של אופטימיות זהירה בזכות הסיירת המדעית שלנו", הצהיר גנץ. "זה האור בקצה המנהרה", התפייט נתניהו. "ישראל תביא בשורה למדינות רבות", התנבא אדלשטיין. רק פרופ' לוי הסתייג וציין את "אורך הדרך לייצר חיסון בטוח ויעיל", אבל קולו נבלע בין שאגות השמחה.

ענר אוטולנגי מקבל את החיסון הישראלי מהאחות חנה דרורי, בנוכחות פרופ' זאב רוטשטיין ופרופ' יוסף קרקו (משמאל) / צילום: My first value