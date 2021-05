חברת BrandTotal הישראלית, שהוקמה ב-2016, היא פלטפורמת מודיעין שיווקי המספקת למותגים נתונים תחרותיים ותובנות באמצעות חשיפת פעילויות השיווק הדיגיטליות של מתחריהם. מנכ"ל הסטארט-אפ, אלון ליבוביץ', סיפר בראיון לגלובס על שיטת העבודה שלהם: "אנחנו פועלים כמו 'נילסן טכנולוגי': משתמשים בפאנל צרכנים שנותנים אישור לכך שננטר את הפעילות הדיגיטלית שלהם, והם מקבלים תשלום. הניטור נעשה באמצעות תוסף, מעין אפליקציה שרואה את טווח הפרסומות של המשתמש. כל הפעילות היא בהתאם לחוקי הפרטיות; אני יכול לראות מה עושים המתחרים: את מי הם מטרגטים, עם איזה מסר פרסומי, מה האסטרטגיה, האם זה לצורך יצירת מודעות או מכירה, מה האפקטיביות, מה הסנטימנט של הצרכנים".

בחודש דצמבר 2020, באמצעות דיווח שפורסם בתקשורת, גילה ליבוביץ' כי פייסבוק פחות אוהבת את הפעילות שלהם. החודש אמור להתחיל השימוע המקדים בבית משפט בארצות-הברית. מה טוענת פייסבוק עליה? שאסור לאסוף נתונים באופן אוטומטי על משתמשים, וזה מה שהחברה עושה. BrandTotal מנגד טוענת כי הם מבקשים רשות מהמשתמשים ואף מתגמלים אותם על שיתוף-הפעולה הזה, כך שאין כאן שימוש בעייתי.

כעת, חבר הקונגרס הרפובליקאי קן באק, אחד מחברי הקונגרס המובילים בתת-הוועדה להגבלים עסקיים בבית הנבחרים, החליט לשלוח מכתב לרבקה סלוטר, יו"ר בפועל של ה-FTC, נציבות הסחר הפדרלית, והביע חשש כי ענקית האינטרנט מחסלת תחרות ומנצלת את ההסדר מול ה-FTC שנסגר ב-2019 בתחום הפרסום.

Facebook is using its privacy consent decree with the @FTC to block a competitor from its graph. It can’t be right that an agreement with one of the US competition agencies is being used to shut down competition. We need aggressive antitrust reform now. pic.twitter.com/g7fo1BzNPy