חוב האשראי של האמריקאים ממשיך לרדת. הבנקים על הקצה

אמריקאים משלמים את חובות כרטיסי האשראי שלהם ברמות שלא נראו מזה שנים. אלה חדשות טובות לכולם חוץ מהחברות המנפיקות כרטיסי אשראי.

מנפיקי כרטיסי אשראי גדולים המטפלים בלקוחות בכל רמות העושר אומרים שסך המאזן בכרטיסים - ולפיכך ההכנסה של החברות מריבית - יורדת. על מנת לפצות על כך, חברות האשראי מוציאות יותר כסף על שיווק ומקלות על הכללים לקבלת אשראי.

חברת Discover Financial Services אמרה בשיחת הרווחים שלה בחודש שעבר שנתח המאזנים בין כרטיסי אשראי ששולמו במלואם נכון לסוף הרבעון הראשון היה ברמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2000. בחברה Capital One Financial Corp אמרו שכמעט מחצית מכל מאזני כרטיסי האשראי שהיו לחברה בתחילת מרץ שולמו עד סוף החודש, מה שהחברה תיארה כשיא היסטורי. חישובי החברות מבוססים על מאזני כרטיס האשראי שהכניסו לניירות ערך ומכרו למשקיעים.

בחברה Synchrony Financial, החברה הגדולה ביותר המנפיקה כרטיסי אשראי של חנויות בארה"ב, הודיע שרמת התשלומים גבוהה ממה שהייתה בממוצע לפני המגפה.

מאזני כרטיסים בשלוש החברות יקדו ב־9%, 17% ו־7% ברבעון הראשון של השנה לעומת השנה שעברה, בהתאמה.

התוצאות האלה משקפות את אפקט רכבת ההרים שהמגפה עשתה בכספי צרכנים. לפני שנה, מלווים ציפו שאנשים לא יצליחו לשלם ושלווים רבים יפנו לכרטיסי אשראי על מנת לסגור את החודש. אבל אז הממשלה נכנסה לתמונה ושלחה את הצ'קים, הרחיבה את דמי האבטלה והקלה על לווים להפסיק להחזיר תשלומים על הרבה משכנתאות והלוואות לימודים, והקפיצה הצפויה בפיגור בתשלומים לא קרתה.

כעת, אפילו בזמן שאמריקאים חוזרים להוציא כסף בכרטיסי האשראי שלהם, הם ממשיכים לשלם את מאזן הכרטיסים. זה מצביע על כך שאולי לווים רבים הצליחו לא רע אפילו בזמן המגפה. אבל חברות רבות המנפיקות כרטיסי אשראי מסתמכות על שימוש גדל בכרטיסים ומאזנים גדולים על מנת לייצר הכנסות, והן תוהות אם המגמות של המגפה יהפכו לשינוי לטווח הארוך.

"אנחנו מאוד ממוקדים בחזרה להלוואות גדלות", אמר מנכ"ל Discover רוג'ר הוכשילד. "פיגורים בתשלומים לא יכולים להיות הרבה יותר נמוכים ממה שהמצב כעת, אבל אם ההלוואות ממשיכות להצטמצם, ההכנסה יורדת ושולי הרווח נעשים גרועים יותר".

המגפה צמצמה את ההוצאות באשראי

כמה צרכנים צמצמו את השימוש בכרטיס אשראי בגלל שהדברים עליהם הם לרוב מוציאים כסף, כמו נסיעה ואכילה במסעדות, לא היו אופציה בשנה שעברה. אחרים עברו לכרטיסי חיוב בגלל שלא רצו לקחת על עצמם חוב נוסף בכלכלה שאינה בטוחה.

לקרולינה איקסטה נבארו־גוטיירז היה חוב באשראי של כ־2,800 דולר כשהחלה המגפה, והיא עשתה תשלומים קטנים בכרטיס שלה מהחברה Wells Fargo. אבל אז הממשלה השהתה את החזר התשלומים על הלוואות סטודנטים, והיא החלה להפנות את 500 הדולר שהייתה מעבירה להלוואות אלה כל חודש לתשלומים על החוב באשראי במקום זה.

נבארו־גוטיירז, מורה בבית ספר יסודי בת 24 שגרה בברקלי, קליפורניה, ממשיכה להשתמש בכרטיס שלה אבל עכשיו היא משלמת את החוב בו כל חודש.

חברת דיווח האשראי Equifax הודיעה שמאזני כרטיס אשראי הגיעו לסך של 749 מיליארד דולר במרץ לגבי כרטיסים לשימוש כללי ובחנויות בלבד, ירידה של 2% מפברואר ושל 14.5% לעומת שנה קודם לכן. מאזני כרטיס האשראי של לקוחות בממוצע היוו 18% ממגבלות ההוצאה שלהם בכרטיסים לשימוש כללי במרץ, לעומת כ־21% שנה קודם לכן. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז ש־Equifax החלה לעקוב אחר המעריך הזה ב־2009.

ההוצאה בכרטיסי אשראי בארה"ב הגיעה לכמעט 3.9 טריליון דולר לגבי כרטיסים לשימוש כללי וכרטיסים לשימוש בחנויות, ירידה של 9% לעומת 2019, לפי דוח נילסון, פרסום של התעשייה.

ההוצאה עולה בארה"ב בזמן שהמדינה משתקמת מהמגפה, לפי חברות המנפיקות את כרטיסי האשראי. ובכל זאת, אנשים משלמים את חובות האשראי שלהם. בבנק ג'י פי מורגן צ'ייס סך הכמות בדולרים של רכישות בכרטיס אשראי ברבעון הראשון עלה ב־3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אבל מאזני כרטיסי אשראי ירדו ב־14% לגבי אותה תקופה.

מת'יו פרייזר אמר שהיה לו חוב של 30 אלף דולר בכרטיס האשראי כשהחלה המגפה, והא פיגר בתשלומים על חלק מהכרטיסים שלו.

ואז איבד פרייזר את המשרה החלקית שלו באירוח קבוצת ספורט. הוא כבר חזר לגור עם הוריו והשתמש בצ'קים מהסיוע ובדמי האבטלה על מנת להתחיל לשלם את חובותיו. באוגוסט, קיבל פרייזר עבודה במכירת משכנתאות. בפברואר, כך אמר, סיים לשלם את כל חוב האשראי שלו.

"אמרתי, 'אני צריך לסדר את ענייני הכספים שלי למקרה שאאבד את עבודתי שוב... כך שאוכל לא להצטרך ליפול שוב על ההורים שלי'", אמר פרייזר, שהוא בן 30 וגר באזור אטלנטה. "אני כבר לא ילד".

כעת הוא עושה את כל הקניות שלו בכרטיס חיוב (דביט).

חברות להנפקת הכרטיסים מנסות לגייס לקוחות חדשים, בייחוד כאלה אם ציון אשראי טוב שסביר להניח שישתמשו בכרטיס לעתים קרובות ויהיה להם מאזן חוב כלשהו. בחברת אמריקן אקספרס, שלעתים קרובות פונה ללקוחות עשירים, אומרים שהוציאו מיליארד דולר על שיווק ברבעון הראשון, עליה של 21% מהשנה שעברה. מאזני הכרטיסים של החברה בארה"ב ירדו ב־11% ברבעון הראשון לעומת השנה הקודמת.

חברות המנפיקות כרטיסים הוציאו כ־260 בקשות לכרטיסים חדשים במרץ, עלייה של 23% לעומת פברואר והשיעור הגבוה ביותר מאז מרץ 2020 כשהגיעו לסך של בערך 309 מיליון, לפי נתוני Mintel Compremedia. מספר חשבונות כרטיס האשראי הפתוחים ירד בפעם הראשונה בשנה שעברה אחרי לפחות שבע שנים רצופות של עלייה, לפי Mercator Advisory Group, חברת מחקר וייעוץ.

חברת Capital One, שהקשיחה את החוקים שלה לנתינת אשראי בתחילת המגפה, אמרה שלאחרונה החלה בהדרגה להעלות את מגבלות ההוצאה בכרטיסי אשראי. חברת Discover אמרה בשיחת הרווחים ש"החלה להעביר את הסטנדרטים בנושא אשראי בחזרה לרמות שהיו לפני המגפה".