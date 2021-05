מאסק שוב מתערב במסחר: ציוץ אחד הקפיץ את הדוג'קוין

יום לאחר שגילה שטסלה תפסיק לקבל תשלומים בביטקוין, מנכ"ל החברה אלון מאסק רמז אתמול על תחליף אפשרי - הדוג'קוין.

כך, צייץ מאסק: "עובד עם הדוג'קוין כדי לשפר את היעילות של מערכת התשלומים. יש פה הבטחה פוטנציאלית".

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising.

מחיר מטבע הדוג'קוין, שהחל בתור בדיחה ותפס תאוצה בשנה האחרונה בזכות הציוצים של מאסק, זינק באופן מיידי ב-33.2%. זאת לאחר שמחיר הביטקוין צנח בשל הודעת מאסק ביום רביעי. לפי "Coinmarketcap", ב-24 השעות האחרונות עלה מחיר הדוג'קוין ב-18% וכעת הוא עומד על 0.5 דולר למטבע. מחיר הביטקוין ירד ב-3% ב-24 השעות האחרונות ועומד כעת על 49,469 דולר.

בתחילת השבוע ביצע מאסק סקר בטוויטר, שבו שאל האם טסלה צריכה לקבל את הדוג'קוין כתשלום. כמעט 80% מ-4 מיליון ההצבעות אמרו ש"כן".

Do you want Tesla to accept Doge?