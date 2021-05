מנכ"ל טסלה, אלון מאסק, רמז בציוצים בטוויטר כי החברה מכרה, או עשויה למכור, את שאר הביטקוין שברשותה, ושלח את מחירי המטבע הדיגיטלי מטה.

הביטקוין נפל בעקבות הציוצים הללו, ונסחר במחיר של 42 אלף דולר הבוקר, אולם בשעה האחרונה רשם התאוששות ובשעה זו מחירו עומד על 44.5 אלף דולר.

אדם שכינויו @CryptoWhale צייץ אתמול כי "ביטקונרים הולכים לסטור לעצמם ברבעון הבא כשיגלו שטסלה זרקה את שאר אחזקותיהם. עם כמות השנאה @elonmusk מקבל, לא הייתי מאשים אותו".

על ציוץ זה מאסק צייץ בתגובה "אכן".

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.



With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…