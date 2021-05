אלפי מהגרים, רבים מהם קטינים, שחו ביממה האחרונה מחופי עיר במרוקו לאורך החוף למובלעת הספרדית סאוטה, בניסיון לקבל מקלט באיחוד האירופי. לפי הדיווחים בתקשורת האירופית, כ-5,000 מהגרים ופליטים שחו כשני קילומטר לפחות לאורך החוף המרוקאי, או צעדו לאורך הים בזמן השפל, כדי להתחמק מהגדרות המוצבות על החוף, ביממה האחרונה. זהו מספר שיא של נכנסים למובלעת הספרדית ביום אחד.

בדרך-כלל הרשויות במרוקו מונעות תופעות כאלה ומכריחות את המהגרים להסתכן במסע יקר באמצעות סירות, שמביא אותם אחרי כמה שעות לחופי דרום ספרד, סמוך לגיברלטר. הפעם, ככל הנראה המשטרה המרוקאית הבהירה למהגרים שמתרכזים סביב המובלעות - חלקם מרחבי יבשת אפריקה - כי לא תפעל נגד מי שינסה להגיע למובלעת הסמוכה. מרוקו זועמת על כך שהרשויות בספרד איפשרו למנהיג תנועת הפוליסריו - עמה יש למדינה עימות על הנעשה במערב הסהרה - לקבל טיפול רפואי בבתי חולים בספרד.

שתי המובלעות הספרדית על אדמת צפון אפריקה - סיאוטה ומלייה - הן יעד חוזר ונשנה לניסיונות הגירה בלתי חוקיים. הרשויות הספרדיות בנו גדרות כפולות בגובה רב כדי למנוע כניסה יבשתית, וגיבשו הסכמים עם עמיתיהם ממרוקו שיימנעו את הכניסה דרך הים, כפי שקרה ביומיים האחרונים. רוב הנכנסים לסאוטה יצאו מהעיר המרוקאית הסמוכה Fnideq, ולפי הדיווחים מרכזי הקליטה שלהם במובלעת התמלאו לחלוטין והם מסתובבים ברחבי העיר.

מי שמצליח להיכנס למובלעת נחשב למי שהצליח להיכנס לאיחוד האירופי, ולאחר שהוא מגיש בקשת מקלט כפליט (לרוב) מפונה במעבורות ליבשת. הסכם ההגירה בין ספרד למרוקו מאפשר גירוש חזרה מהיר של מבוגרים, אך לא של קטינים, ולכן חלק גדול מהמהגרים המרוקאים הם מתחת לגיל 18. מהגרים אחרים שמנסים לחדור למובלעת מגיעים ממדינות אחרות, בעיקר ממערב-אפריקה. לפי הדיווחים, המשטרה הספרדית במובלעות לא התערבה אחרי הגעתם של המהגרים לשטח המובלעת. 200 שוטרים נוספים נשלחו לסאוטה.

