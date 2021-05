על רקע הדעיכה הדרמטית בשיעור ההתחסנות בארה"ב, מנסות הרשויות במדינות השונות לנסות ולעודד את האוכלוסייה להתחסן באמצעות צעדים יצירתיים ותמריצים כספיים. הממשל בוושינגטון הודיע כי יסבסד ארבע נסיעות "אובר" בסך של 100 דולר למי שיתחסן (שתי נסיעות הלוך ושוב), ובמקומות אחרים מציעים שוברים לדלק או דונאטס בחינם.

קצת פחות מ-50% מהאוכלוסייה בארה"ב כבר קיבלו לפחות מנה אחת של החיסונים נגד קורונה, בהשוואה ל-63% בישראל. שיעור המחוסנים המלאים עומד בארה"ב על 40% (לעומת 60% בישראל). הרשויות בארה"ב דואגות כי הנתונים הללו לא יספיקו כדי להביא לחסינות עדר, וכי המספר הדועך של מקרי הקורונה יוצר תמריץ שלילי לאמריקאים, שאינם חשים צורך להתחסן בגלל הסכנה שהולכת ופוחתת.

מספר מקרי הקורונה בארה"ב ירד דרמטית בחודשים האחרונים, והוא עומד כעת על 70 מקרים ביום למיליון תושבים, לעומת 1,000 בשיא המגיפה בינואר. בישראל, לעומת זאת, עומד מספר המקרים היומי למיליון תושבים על 4. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הציב יעד של 70% מחוסנים מלאים עד ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקאי.

כדי להשיג יעד זה, מדינות שונות החלו בשבועות האחרונים להציע תמריצים שונים - מאוכל או תחבורה חינם ועד להגרלות של מכוניות ספורט או מיליוני דולרים.

אך מי שמובילה את התחרות עד כי היא מדינת אוהיו, שבה הודיעו הרשויות לפני כשלושה שבועות על שורת הגרלות בסך חמישה מיליון דולר רק למי שיתחסנו, בניסיון להעלות את שיעור ההיענות. הן גם הרחיבו את התחרות לנערים ונערות (מגיל 12 ומעלה) שקיבלו מנה אחת לפחות של החיסון, והם יכולים לזכות במלגת לימודים.

המושל של מדינת אוהיו, מייק דה-וויין, הודיע לפני כשלושה שבועות כי המדינה תחלק חמישה פרסים של מיליון דולר כל אחד, ביחד עם חמישה פרסים של מלגות לימודים מלאות לאוניברסיטאות, בקרב כל מי שיתחסנו במדינה. אתר אינטרנט מיוחד הוקם לצורך ההגרלה, שבו המחוסנים נרשמים ומשתתפים בה. יש לקבל לפחות מנה אחת כדי להיות זכאי להשתתף בהגרלה.

אתמול הוכרזה הזוכה הראשונה - אביגיל בוגנסקה, שתקבל מיליון דולר באופן מיידי מהמדינה; אמה סיפרה לכלי התקשורת בארה"ב כי היא התחסנה עוד לפני ההודעה על המבצע, וכי היא רוצה לעודד את כולם להתחסן. בנוסף, המושל הודיע על הרחבה של המבצע גם לבני-נוער וג'וזף קוסטלו, בן 14 בלבד, זכה במלגת לימודים לכל אוניברסיטה שירצה במדינה, אחרי שקיבל מנה אחת של החיסון. אוהיו החלה לחסן נערים ונערות מגילאי 12 בימים האחרונים, לאחר קבלת אישור ה-FDA לעשות זאת בחיסון של ביונטק-פייזר. המושל דה-וויין הודיע על שני הזוכים בהודעה "טוויטר. הזוכים בסיבוב הבא של ההגרלה יוכרזו בשבוע הבא.

