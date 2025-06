פיה של וושינגטון נפער לרווחה ביום ג' אחה"צ, כאשר אילון מאסק ירה את יריית הפתיחה במלחמתו נגד דונלד טראמפ. לא זו בלבד שפיה של עיר הבירה עדיין פעור לרווחה ביום ו' בבוקר, הוא אפילו נפער והולך כמעט משעה לשעה.

מלחמת אילון בדונלד שוברת שיאים בהיסטוריה של הפוליטיקה האמריקאית. היא מתנהלת כמובן במדיה החברתית. כל אחד מהם הוא הבעלים של הפלטפורמה, שממנה הוא יורה את הבליסטראות, בבוז גובר, בטינה עמוקה.

קשה להאמין שרק לפני ארבעה חודשים, מאסק צייץ:

"אני אוהב את דונלד טראמפ ככל שגבר הטרוסקסואל יכול לאהוב גבר אחר".

I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man

ביום ה', ב-3:10 אחה"צ (שעון וושינגטון), מאסק צייץ:

"זה הזמן להטיל את הפצצה הגדולה באמת:

"דונלד טראמפ נמצא בתיקי אפשטיין. זו הסיבה האמיתית שהם לא פורסמו".

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!