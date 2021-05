המשטרה הגיעה לפשיטה על חוות קנאביס, וגילתה מכרה ביטקוין

מכרה ביטקוין בלתי חוקי התגלה ע"י המשטרה בבריטניה בזמן שזו חיפשה חוות קנאביס.

המכרה נמצא מחוץ לעיר בירמינגהם באנגליה, וגנב חשמל בשווי מאות אלפי ליש"ט מהזרם המרכזי. כך לפי המשטרה בבריטניה. השוטרים ערכו חיפוש במבנה תעשייתי ב-18 במאי, לאחר שמידע מודיעיני שקיבלו הוביל אותם לחשוב שנעשה שימוש במבנה בתור חווה לגידול קנאביס.

