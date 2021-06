עמית דדוש יעמוד בראש יחידת ביט של בנק הפועלים

עמית דדוש, מנהל החדשנות והפיתוח העסקי של קבוצת החברות yes, פלאפון ובזק בינלאומי, נבחר לנהל את יחידת ביט בחטיבת החדשנות והאסטרטגיה של בנק הפועלים. העזיבה של דדוש באה על רקע השינויים המסתמנים קבוצת החברות בנות של בזק והפירוק של בזק בינלאומי שמתפצלת לחטיבה פרטית שממוזגת עם yes וחטיבה עסקית שתפעל עצמאית.

דדוש נמנה על צוות מצומצם ואיכותי של מנהלים באלפא, וגולת הכותרת בעשייה שלו היא המעבר של שידורי yes לאינטרנט. דדוש הוביל את החדשנות ואת הפיתוח העסקי בשלושת מותגי התקשורת, והוביל את הקמת שירות הסטרימינג yes+ שנחשב לאחד משירותי הטלוויזיה המתקדמים ביותר בעולם אשר פותח בשיתוף פעולה יחד עם אפל העולמית. בנוסף, הוביל את אחד הפרויקטים המורכבים בשוק התקשורת, המיגרציה של yes משידורי לווין לשידורים על גבי האינטרנט.

אפליקציית bit היא המובילה בישראל, עם קרוב ל-2.5 מיליון משתמשים פעילים. bit הושקה כמענה לצורך בפתרון טכנולוגי פשוט ומהיר לביצוע תשלומים יומיומיים לאנשים אחרים - באופן המאובטח ביותר ובחוויית תשלום ייחודית, זמינה ומהירה.

גולן שרמן, משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על חטיבת החדשנות והאסטרטגיה אמר: "עמית מביא עמו יכולות מגוונות, ניסיון וחשיבה עסקית ויצירתית ממוקדת חווית לקוח, שתסייע ל-bit להמשך התנופה וההצלחה. אני מאחל לו הצלחה רבה באתגר הגדול החדש".

עמית דדוש ציין כי: "אני גאה ונרגש להוביל את bit שירות התשלומים הדיגיטלי המוביל בישראל. זו תקופה מרתקת להיות חלק מעולם הבנקאות המתחדש ואני מודה לבנק הפועלים על האמון עם מינויי לתפקיד".

לאחרונה עזב גם דניאל סילברמן מנהל אגף כלכלה בבזק בינלאומי, ומי שנחשב לאחד המנהלים הוותיקים והמוערכים בחברה.