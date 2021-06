הסכם היסטורי בפסגת G7: מס חברות גלובלי של 15% לפחות

המדינות המרכיבות את ארגון G7 הסכימו היום (ש') להתחייב למס חברות מינימלי עולמי של לפחות 15%. "אנחנו מתחייבים להגיע לפתרון שוויוני בהקצאת זכויות המיסוי", נכתב בהודעה רשמית מטעם שרי האוצר של מדינות ה-G7.

"אנו נקבע תיאום הולם בין יישום כללי המס הבינלאומיים החדשים לבין הסרת מיסי השירותים הדיגיטליים ואמצעים דומים אחרים על כל החברות".

הפשרה, שעשויה להיות בסיס לחוזה עולמי שייחתם בחודש הבא, נועדה לסיים את "המירוץ לתחתית" בן עשרות השנים, בו מדינות התחרו זו בזו על משיכת חברות ענק באמצעות הטלת מסים נמוכים במיוחד.

שר האוצר הבריטי רישי סונאק הודיע על ההסכם. "אני שמח לבשר כי שרי האוצר של G7 הגיעו היום לאחר שנים של דיונים, להסכם היסטורי לרפורמה במערכת המס העולמית, כדי להתאים אותה לעידן הדיגיטלי העולמי - ולוודא שהיא הוגנת כדי שהחברות הנכונות ישלמו את המס הנכון למקומות הנכונים", אמר בהצהרת וידיאו שפירסם בטוויטר.

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



