כריסטיאנו רונאלדו הבהיר את תחושותיו כלפי שתייה קלה במהלך מסיבת העיתונאים של פורטוגל לפני המשחק הראשון שלה ביורו 2020, והצעד שלו עולה הרבה יותר ממה שחשב.

כוכב יובנטוס הביט בשני בקבוקים של קוקה קולה - נותנת חסות רשמית לטורניר, והחליט שהם לא שייכים לשולחן מולו. אחרי שהוריד אותם והניח אותם מחוץ לטווח הראייה, החזיק בקבוק מים וקרא בפורטוגזית "Agua!", כדי לעודד אנשים לבחור באפשרות הבריאה יותר.

העצה הידידותית של אחד הספורטאים המוכרים בעולם ככל הנראה נושאת משקל פיננסי גדול - לאחר הקריאה שלו הייתה נפילה של ארבעה מיליארד דולר בשווי של ענקית המשקאות.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



