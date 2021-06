הכירו את חברת הסייבר שחוגגת גאווה כל השנה, ולמה בעצם

ליאור דיב, מנכ"ל ומייסד סייבריזן, מה האתגר המרכזי שאתם מתמודדים איתו בימים אלה?

"ה-אתגר: איך לגייס את האנשים הכי מוכשרים, הכי מקוריים, הכי יצירתיים? בסייבר זה הכרחי. איך אני מייצר מצב שבו חברה ממשיכה לגדול ולצמוח, ועדיין שומרת על תרבות ארגונית של חברת סטארט-אפ עם 50 עובדים, שראיינתי את כולם ובחרתי אותם אחד-אחד?

סייבריזן (Cybereason) נהנתה כבר מההתחלה מצמיחה מהירה מאוד. כבר בשלב מוקדם התחילו להגיע ארגונים גדולים - בנקים, תאגידים פיננסים בינלאומיים, יצרני תרופות, חברות תוכנה - וגדלנו בקצב מסחרר. היום אנחנו 850 עובדים, מתוכם כ-300 בישראל והשאר פרוסים ברחבי העולם, ובפרט בטוקיו, בלונדון, ובבוסטון. עד 50 איש - יש לך עדיין שליטה מלאה בדבר. אני ושני הקו-פאונדרים שלי - יוסי נער ויונתן שטרים-עמית - ראיינו אותם ביחד, ויודעים בדיוק את מי הכנסנו. אבל עם 850 איש בשלוש יבשות זה לא אפשרי.

ההאקרים שמולם אנחנו עובדים כל הזמן משתנים, מתחדשים, כל הזמן מוצאים דרכים חדשות לגרום נזק. כדי להמשיך להיות רלוונטיים, אנחנו צריך להיות ארגון שיודע להשתנות כל הזמן, בקצב יותר מהיר מההאקרים. ידענו שאנחנו רוצים אנשים שאין להם בעיה להשתנות, שכל הזמן רוצים להשתפר, לא מחפשים את הסטטי. אנשים נועזים, אבל גם כאלה שיודעים לעבוד טוב בקבוצה, בצוות. כאלה שגם כשהם יראיינו את האנשים הבאים שנגייס, העקרונות האלה יהיו נר לרגליהם.

ואז נפל לי האסימון: מה שמקשר את כל קבוצות העילית שהן כאלה, מגוגל וסיירת מטכ"ל ועד נבחרות מנצחות ב-NBA, הוא הערכים. ארגון שיש לו ערכים שבאמת-באמת מוטמעים בו - לא ברמת הכותרת אלא בדרך שהוא מתנהל - יש לו חוסן, והוא מושך אליו את האנשים שהם כאלה. הבנו שאם אצליח להגדיר ולהטמיע את הערכים האלה, כך שיהיו חלק מהדנ"א של הארגון, נצליח ליצור את החוסן הזה.

התחלנו לחשוב - שלושת הקו-פאונדרים יחד עם העובדים (מתוך הבנה שלא כל השכל יושב רק אצלנו) - וביחד יצרנו סט של חמישה ערכי יסוד של החברה. לצד תעוזה, התפתחות מתמדת, דבקות במטרה וניצחון כקבוצה, ניסחנו ערך חמישי, שהוא ייחודי לנו: UBU -You Be You. הרעיון הוא לעודד עובדים.ות מכל קבוצות האוכלוסייה להרגיש חופשיים להיות מי שהם.ן ולהביא את הייחוד שלהן.ם לעבודה.

זה נולד כמעט במקרה: באחד הימים היה אמור להתקיים ביקור של מישהו חשוב, והאנשים שאלו אותי איך צריך להתלבש לפגישה. אמרתי 'אני באמת לא יודע. לא משנה, תהיה פשוט אתה'. ואז נולדה ההבנה שזה בעצם העיקרון החמישי שלנו, העיקרון הנוסף שחיפשנו ולא הצלחנו עדיין לנסח לעצמנו.

הרבה ארגונים מדברים על diversity, מגוון. זה בדרך כלל קורה כשהם מגלים שהם מאוד לא מגוונים, ומבינים שהם צריכים להכניס כל מיני אנשים מרקעים שונים. אנחנו החלטנו להיות כאלה מההתחלה. החלטנו שאנחנו רוצים לא רק לייצר סביבה שמקבלת מנעד רחב של אנשים, אלא מההתחלה להיות חברה שמאפשרת למנעד רחב של אנשים להיות מה שהם. מהנקודה הזו הדלת נפתחה להרבה סוגים של אנשים ואוכלוסיות. כי הרי לא כל המוכשרים יושבים ב-8200. יש שם כמובן קבוצה מאוד טובה וחזקה, אבל לא לכולם יש את ההזדמנות להגיע לשם.

כשאנחנו מראיינים מתכנת או איש מכירות, אנחנו לא מסתפקים רק בבדיקת הרמה המקצועית, שהיא כמובן צריכה להיות הגבוהה ביותר, אלא גם לפי הפילטר של חמשת הערכים. בודקים אם הבנאדם ירגיש טבעי בסביבה כזו. מדברים אצלנו 24 שפות שונות, יש לנו עובדים בני 60 פלוס וגם צעירים מאוד, יש לנו את כל סוגי הדתות וכל הג'נדרים - גברים ונשים (בערך חצי-חצי) וגם כל מה שביניהם, כולל בי וטראנסים וטראנסים שהתחרטו באמצע התהליך וחזרו למגדר הקודם שלהם. כולם welcome.

את שבוע הגאווה מציינת החברה השנה בהפקת סרטון מוזיקלי של עובדי החברה לשיר "Born This Way". אבל אצלנו לא חוגגים רק בחודש הגאווה, אלא כל השנה. החברה תומכת בהליכי פונדקאות של עובדים, ובשנים האחרונות פעילה גם בכמה פרויקטים ותכניות עם הקהילה הגאה.

בשנה האחרונה יזמנו והובלנו יחד עם מיקרוסופט את המחזור הראשון של תוכנית "טרנספוז", שמכשירה טרנסג'נדרים להשתלבות מקצועית בעולם ההייטק, תוך השקעה כספית ונתינה מזמנם של העובדים. לשמחת כולם, בתום המחזור הראשון גויס אחד המשתתפים לשורות החברה.

החברה גם מעבירה תקציב ubu ייעודי, 200 דולר לעובדים, להעשרה בנושאים שהם רוצים להתפתח בהם. זה יכול להיות קורס, שיעור פרטי, ספרים וכו'. אני משוכנע באלף אחוז שככה אנחנו מייצרים חוסן ברמת הגיוון של היכולות, וזה מה שמאפשר לנו לפתור בעיות בצורה טובה במיוחד.

המלצה: הספר Mindset של ד"ר קרול דווק, שחקרה דיסלקציה, והבינה איך צורת החשיבה הזו יכולה דווקא לעזור בהרבה תחומים בחיים. עם המיינד-סט הנכון בראש, אין דבר שלא תוכל לעשות. כמי ששהוא בעצמו דיסלקט זה עניין אותי מאוד, ובעיניי זה משתלב חזק בערכי סייבריזן. עוד ספר שאני רוצה להמליץ עליו הוא

The Dyslexic Advantage: Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic Brain, "היתרון הדיזסלקטי: שיחרור הפוטנציאל החבוי במוח הדיסלקטי". שני הספרים עושים כבוד לכל אחיי הדיסלקטים.

השראה: כשאני לא רץ באלף קמ"ש, אני מצייר. זה מאפשר לי לעשות shift של 180 מעלות ממה שאני מתעסק איתו ביומיום, שזה עולם די אגרסיבי ולוחמני, וזה עוזר למוח לרוץ למקומות אחרים ולחשוב על דברים אחרים.