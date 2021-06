בניין של 12 קומות התרסק בבניין בעיירה צפונית למיאמי, מה שהוביל למותו של אדם אחד, ועוד 51 אנשים שמצבם אינו ידוע בעת הזאת.

הבניין נמצא בעיר סרפסייד (Surfside) שבמדינת פלורידה, והוקם בשנת 1980. מדובר בבניין שבו 130 דירות, ומוערך שכחצי מהדירות הושפעו מהקריסה.

כוחות הצלה שהגיעו למקום חילצו 35 אנשים מההריסות. מושל פלורידה אמר ש"אנחנו נערכים לחדשות רעות", לאור מצב ההריסות.

Terrifying video showing the moments that a 12 story building in Surfside, Florida partially collapsed.



We know at least one person is killed and several others injured…search & rescue efforts are still just beginning. pic.twitter.com/Ap4eNk6kxu