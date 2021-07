עמית בן דב, נשוי ואב לשניים, בן 56, מתגורר בקדימה שבשרון. קרא את כל האנציקלופדיה כבר בגיל 6 ובצעירותו חלם להיות ג'ימי הנדריקס. כיום עומד בראש חברת גונג, המפתחת פלטפורמת בינה עסקית לאנשי מכירות ושיווק.

1. ספרי ניהול

Purple Cow מאת Seth Godin

Positioning מאת Al Ries

Crossing the Chasm מאת Geoffrey Moore

בתחילת הקריירה שלי קראתי בסיטונות כמעט מכל הבא ליד. שלושת הספרים הללו הם אלה שהשפיעו עליי בתחום הניהולי. יזמים זקוקים למורי דרך שיעשירו אותם בתובנות חשובות שאינן מובנות מאליהן. הם לא יכולים לדעת הכול והזמן ללימוד מצומצם ביותר. הספרים הללו הם מעין ארגז כלים ליזמים שרוצים לבנות חברות מצליחות. הם התחלה מצוינת בדרך היזמית הארוכה.

2. אפליקציה

Superhuman

תוכנה שעוזרת לי לנהל בקלות את כמויות המיילים שאני מקבל ולטפל בהם במהירות וביעילות. היא מסייעת לי לענות מהר מאוד בעזרת קיצורי דרך מגוונים, ולתעדף את המיילים כך שאוכל להפריד כאלה שדורשים טיפול מיידי מכאלה שאני מתפנה אליהם בסוף יום עבודה או במהלך סוף השבוע.

3. עיר אהובה

תל אביב וניו יורק

שתי הערים דומות מאוד, אך גם שונות מאוד. שתיהן תוססות, קצביות, שופעות תרבות ואמנות. אשתי ואני מבלים בגלריות ומוזיאונים באופן קבוע. בתל אביב נשתמרה אווירה של יישוב קטן והים מוסיף לה נופך מזרח־תיכוני. יש בה גלריות מדהימות שאני מבקר בהן, ובמיוחד אני אוהב את האזור של קריית המלאכה במתחם שוקן, שהפך להיות ממש כמו צ'לסי בניו יורק. ניו יורק היא כמובן עוצמתית וקנה המידה בה תמיד גדול.

4. טיפ ניהולי

ראיונות מנכ"ל עם מועמדים לעבודה

אני לומד הרבה מראיונות עם מועמדים ומועמדות. במהלך השנים ראיינתי אלפי אנשים, ובין היתר אני שואל אותם איך היה במקום העבודה הקודם, מה עבד ומה לא עבד. כך אגרתי מעין דאטה בייס תעסוקתי של ענף ההייטק, שמשמש אותי ככלי תומך לתכנון צמיחת החברה.

5. ספר היסטוריה

The Lessons of History מאת Will and Ariel Durant

אני אוהב מאוד לקרוא ספרי היסטוריה וללמוד מההיסטוריה. העקרונות של האירועים נשארים קבועים במשך אלפי שנים, וניתן ללמוד מכך רבות על עולם הניהול - ובכלל על החיים.