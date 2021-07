הרחפן הישראלי שיגן על המשתתפים באקספו 2021 בדובאי

אחד מהתחומים היותר שוקקי פעילות ועסקאות בין איחוד האמירויות לישראל הוא תחום האבטחה המתקדמת, ויש התעניינות גוברת והולכת של גופי ממשל וחברות גדולות באמירויות בפתרונות שמציעות חברות ישראליות.

השבוע נבחר סטארט-אפ הרחפנים האוטומטיים הישראלי איירובוטיקס על ידי משטרת דובאי לפריסת מערך אבטחה חדשני וראשון מסוגו בעולם. המשימה הראשונה של הרחפן הישראלי בדובאי - אבטחת תערוכת הענק הבינלאומית אקספו 2021 שתיפתח בדובאי באוקטובר הקרוב.

לפי העסקה מערכת ה-Drone in a box של החברה, הכוללת מערך של רחפנים אוטומטיים, תיפרס ברחבי דובאי לצרכי אבטחה, מענה לקריאות חירום ושמירה ותאפשר קיצור בזמן התגובה המשטרתי לאירועים ולקריאות מצוקה של אזרחים. כל זאת ללא כל צורך בצוות תפעול בשטח או במטיס שישמור על קשר עין עם הרחפן.

החומר שאוספים הרחפנים מגיע למסכים בחדר המבצעים של המשטרה שם הותקנה מערכת מבוססת תקשורת פרטית ייחודית שהיא חלק מהחבילה הכוללת שמציעה איירובוטיקס.

המערכת מרכזת את פעולות הבקרה, השליטה, הניתוח ועיבוד המידע החיוני שנאסף על ידי הרחפן ומאפשרת הפקת תובנות בזמן אמת. התוכנה מאפשרת בין השאר ניתוח מידע על גבי מפה אינטראקטיבית, שידור חי של וידאו, ניהול VOD, ניהול שגרת משימות, ניתוח שכבות מידע ומדידות מדויקות.

מקרה בוחן לשילוב סדיר של רחפנים בפעילות

דובאי בחרה במערכת של איירובוטיקס, מיד אחרי חתימת הסכמי אברהם בין איחוד האמירויות לישראל, כמקרה מבחן לשילוב סדיר של רחפנים בפעילות ביטחונית. אתמול (ד'), ראש ממשלת האמירויות ושליט דובאי מוחמד בין ראשיד אל-מקתום נתן את ברכתו לפרויקט הרחפנים עם איירובוטיקס בעת ביקורו במפקדה הראשית של משטרת דובאי שם סקר את ההכנות לקראת תערוכת האקספו.

מפקד המשטרה המקומית אמר לראש הממשלה כי זמן התגובה המקסימלי לקריאות מהציבור ברחבי העיר דובאי ירד ל 4.4 דקות בלבד, וכי המערכת תשמש גם לאכיפת הסדר הציבורי, חוקי התנועה ונגד עברייני רכוש ואלימות.

היקף העסקה הראשונה עומד על 1.2 מיליון דולר, למשך ששת חודשי תערוכת האקספו, כשהכוונה היא להרחיב את משך הפעילות לאחר תקופה זו להפעלת קבע, ולמקומות נוספים באמירויות. בציוץ של מוחמד בין ראשיד, הוא כותב כי המערכת הזו תורחב להפעלה בכל דובאי. פוטנציאל ההרחבה של העסקה באמירויות יכול להגיע לעשרות מיליוני דולרים.

המטרה: לשנות את תפיסת הביטחון

מטרת חברת איירובוטיק'ס היא להראות כי ניתן לשנות את תפיסת ההפעלה של גופי הביטחון ברחבי העולם: לא עוד שילוח מיותר של אנשי כוחות הביטחון, אלא שיגור צי רחפנים אוטונומיים מהירים ויעילים לכל מקום בזריזות ובעלות נמוכה.

היריד העולמי, האקספו, שנבחר כאירוע הפתיחה לשיתוף הפעולה הזו הוא תערוכה בינלאומית שמתקיימת אחת לארבע שנים. האקספו הוא האירוע הבינלאומי השלישי בחשיבותו הכלכלית והתרבותית, אחרי המונדיאל והאולימפיאדה. דובאי נבחרה לארח את האקספו בשנת 2020, אולם, בשל מגיפת הקורונה, האירוע נדחה ל-2021.

מערכות הרחפנים של איירובוטיקס מפותחות ומיוצרות בישראל, וכבר צברו ניסיון מבצעי באוסטרליה, סינגפור, ישראל וארה״ב. בסינגפור משתתפת איירובוטיקס בפרויקט, בשיתוף עם כוחות הביטחון המקומיים, שבמסגרתו נבחנת היכולת להגיע לכל נקודה במדינה בתוך דקות ספורות, וכן לספק משלוחי חירום.

גם בישראל פועלת איירובוטיקס עם גופי ביטחון על מנת לספק מענה יעיל, מהיר וזול לאירועים ביטחוניים. במסגרת הפריסה הגלובלית של החברה היא מדווחת על הזמנות לשנת 2021 שמהוות גדילה של 300% במכירות בהשוואה ל-2020.

איירובוטיקס מעסיקה 81 עובדים ופועלת מארבעה אתרים ברחבי העולם: ישראל, ארה"ב, סינגפור ואיחוד האמירויות. הכנסות החברה בשנת 2020 עמדו על 1.6 מיליון דולר. עד כה בשנת 2021 לחברה צבר הזמנות למימוש מיידי של כ-4.5 מיליון דולר (כולל דובאי), שזה כמעט פי 3 מהיקף ההכנסות בכל 2020.

מערכת "DRONE IN A BOX", של איירובוטיקס נמצאת בישורת האחרונה של תהליך קבלת TC (אישור קבע) מול ה-FAA (רשות התעופה האמריקאית), שבסופו תוענק תעודה שהמשמעות שלה היא אפשרות נרחבת יותר לטוס ב-BVLOS מעל אנשים בכל רחבי ארה״ב ללא צורך באישור ספציפי (טיסות מחוץ לקשר עין של המטיס BVLOS - Beyond Visual Line of Sight). עד היום, טרם הונפק בכל העולם אישור קבע לרחפן מסוג זה. איירובוטיקס צפויה להיות החברה הראשונה בעולם שתקבל אותו.

לאור זאת בהמשך מתכוונת איירובוטיקס להרחיב את הפעילות בתחום הביטחון גם לארה״ב כיעד מרכזי. לאור הצלחת הפרויקטים בסינגפור והביקוש הגדול באיחוד האמירויות, תציג איירובוטיקס את היכולת גם לשוק האמריקאי.