הכירו את מגישת הפודקאסט שרוצה שהוא יהיה הגדול ביותר בעולם

במהלך פרק מהעת האחרונה בפודקאסט שלה, "Call Her Daddy", אמרה המגישה אלכס קופר, בת 26, שהיא הבינה סוף-סוף על מה הפודקאסט שובר הקופות שלה מדבר. קופר והאורחת שלה, הפסיכולוגית הקלינית וכוכבת הסדרה התיעודית "טיפול זוגי", ד"ר אורנה גורלניק, בילו מעט יותר משעה בדיון נרחב על התת-מודע ועל איך חוויות ילדות מוקדמות מעצבות אותנו, בין היתר. הטון של השיחה היה שונה כמעט לחלוטין לעומת הימים הראשונים של "Call Her Daddy", כשהתוכנית נודעה בעיקר בגלל דיונים על סקס ומושגים חדשים כמו "גלוק גלוק 9000", טכניקה של מין אוראלי. כעת אמרה גורלניק לקופר שהן הבינו מה הייתה סיבת הקיום של "Call Her Daddy": "את כותבת תסריט חדש למערכות יחסים". קופר אומרת שהרגע הזה עשה לה עור ברווז.

בחודש שעבר דווח בהרחבה על כך שקופר חתמה על חוזה לשלוש שנים עם ספוטיפיי בשווי 60 מיליון דולר, שה"וול סטריט ג'ורנל" היה הראשון לדווח עליו. החל מ-21 ביולי הפודקאסט "Call Her Daddy" יהיה זמין רק בפלטפורמת הסטרימינג הזו.

משמעות ההסכם היא שמעריצי הפודקאסט, המכנים עצמם ככינוי חיבה "כנופיית אבא'לה", יקבלו יותר פרקים: קופר אומרת שיהיו 48 פרקים עיקריים של "Call Her Daddy" כל שנה, ועוד 26 פרקים קצרים, אם כי בספוטיפיי אומרים שהמספר הסופי עדיין לא סגור. היא מקווה שיהיו גם אירועים אישיים בלייב.

"אני פסיכית כשזה מגיע לתחרות"

התוספת הגדולה ביותר למקצוע של קופר, עם זאת, היא שהיא תארח פודקאסט שני, שנמצא עדיין בשלבי פיתוח וכנראה יתמקד בפשע, כך אמרה.

"אני פסיכית כשזה מגיע לתחרות. הכרתי בכך שבעולם הפודקאסטים כרגע הפשע מככב. כולם רוצים לשמוע על פשע", אמרה בראיון ממלון גריניץ' בעיר ניו יורק. באופן אישי, קופר חמימה, דברנית ומבטאת ביטחון עצמי קליל. "אני רוצה להיות הפודקאסט הגדול ביותר בעולם", אמרה בשלב מסוים.

בשנה שעברה, "Call Her Daddy" היה הפודקאסט החמישי המושמע ביותר בספוטיפיי בעולם והשני בעולם אם סופרים רק פודקאסטים שיש בהן נשים בלבד.

קופר אומרת שהחוזה שלה עם הבית הקודם של הפודקאסט, חברת המדיה הדיגיטלית Barstool Sports, נגמר במאי. היא אומרת שפגשה כמה מפיצים אחרים ודחתה הצעה גבוהה משמעותית משל ספוטיפיי.

"הרגשתי שהיוזמה של ספוטיפיי למקסם את חוויית המשתמש לא דומה לאף אחד אחר", אמרה. "בנקודה זו, כסף זה כסף. חשבתי לעצמי, שתי ההצעות עצומות".

ספוטיפיי משקיעה המון בפודקאסטים מאז 2019, ורכשה חברות פודקאסט כולל Gimlet ו-Anchor והחתימה על חוזים בלעדיים מארחים כמו ג'ו רוגן (The Joe Rogan Experience) ודאקס שפארד (Armchair Expert), כמו גם כאלה שיש להם פרויקטים בקנה, כגון קים קרדשיאן ווסט והנסיך הארי ומגאן מרקל.

בראיון בדואר אלקטרוני, אמרה דון אוסטרוף, מנהלת התוכן והפרסום הראשית של ספוטיפיי, שמה שמבדיל את קופר ממארחי פודקאסטים אחרים היה שהיא יודעת מה חסר לבני דור המילניאל ובני דור Z מעולם הפודקאסטים. (לחברת דאו ג'ונס של ניוז קורפ, שהיא בעלי ה"וול סטריט ג'ורנל", יש הסכם שיתוף תוכן עם Gimlet Media Unit השייכת לספוטיפיי).

מקליפים במחסן בפנסילבניה ל-2 מיליון מאזינים

קופר גדלה בניוטאון, פנסילבניה, לאב שהוא מפיק שידורי ספורט בטלוויזיה ולאמא פסיכולוגית. היא ביימה קליפים לשירים וסרטים שצילמה במחסן ביתה על רקע מסך ירוק שאלתרה מבד.

היא החלה לשדר את הפודקאסט שלה ב-2018 עם מארחת שותפה, סופיה פרנקלין, שגם הייתה שותפה שלה לדירה וחברה קרובה. על אף ששתי הבחורות לא היו מוכרות בזמנו - קופר בדיוק סיימה לימודים במכללה, ופרנקלין עבדה בתחום הפיננסים - ב-Barstool אהבו את הרעיון של פודקאסט הכולל דיונים פתוחים על סקס, דייטינג וחיים בעיר ניו יורק מנקודת מבט נשית.

השם "Call Her Daddy" הוא משחק מילים על המנהג לקרוא לבן זוג בסקס "אבא'לה", והוא נועד להשוות את דינמיקת הכוח בין גברים לנשים. קופר הלכה לאוניברסיטת בוסטון, שם שיחקה כדורגל - חוויה שתרמה לאתוס של "שיחות חדר ההלבשה של בנות" שאפיין את "Call Her Daddy" בימיו הראשונים.

הפודקאסט המריא במהירות וגדל מ-12 אלף מאזינים ל-2 מיליון בתוך חודשיים. אבל שנתיים לאחר מכן היה נראה שהוא על סף התפוצצות. באפריל 2020 הוא נעלם לכמה שבועות, עד שדייב פורטנוי, מייסד Barstool, הקליט ושידר פרק בלי שתי המארחות הקבועות והסביר כי קופר ופרנקלין, על אף שהיו קשורות בחוזה עם החברה שלו, ניסו למכור את הפודקאסט לאחרים. הוא אמר שהציע למארחות תנאים חדשים והוסיף כי קופר הסכימה להם, ופרנקלין סירבה בעצת החבר שלה, מפיק התקשורת פיטר נלסון. פורטנוי והחברה שלו סירבו להגיב לכתבה זו, אבל בפרק בפודקאסט שלו מהחודש שעבר, "The Dave Portnoy Show With Eddie & Co", אמר פורטנוי שהוא "די מרוצה מאיך שכל זה הסתיים". פרנקלין לא הגיבה לבקשות תגובה.

"תקופת האב היחידני"

קופר, שהעניקה לעצמה את הכינוי "אבא קופר", מארחת כעת את הפודקאסט לבד. בשנה האחרונה היא החלה במה שהיא מכנה בצחוק "תקופת האב היחידני שלה", והביאה חברים וידוענים כמו מיילי סיירוס להתראיין. בינואר היא עברה ללוס אנג'לס. היא מיקדה את הפודקאסט בנושא בריאות הנפש ודנה באופן שגרתי בטיפול נפשי וביתרונות שלו. היא אומרת שלא דיברה עם פרנקלין, שהחלה לשדר פודקאסט חדש בשם "Sofia with an F", מאז שנפרדו, אירוע שהיא מכנה "הגירושים".

קופר אומרת שההבנה שלה של בני דור המילניאל היא המפתח להצלחתה: "במשא-ומתן, לי יש את הקהל שהם כולם רוצים" (נציגיה של קופר תיארו את קהל הליבה שלה כנשים בגילאים 18 עד 33). וחוץ מזה, סקס מוכר. "בשלבים הראשונים, כמה שהייתי נועזת, אפילו אם זה הרגיז אנשים - הם רצו לשמוע".

אבל היא מתארת את הימים המוקדמים של הפודקאסט כסאטיריים. "זה היה כזה משחק של לתקוע לכולם, ואני הייתי כזה 'אה, אתם חושבים שנשים הן משוגעות? אני אראה לכם עד כמה'". היא אומרת שרצתה שהתעוזה שלה תגרום לנשים להרגיש שהן יכולות לדבר על מין ועל תענוג באופן יותר פתוח עם החברים ובני הזוג שלהן.

בימים אלה, קופר צפויה לדבר על החשיבות של תקשורת בתוך מערכת יחסים באותה מידה שהיא צפויה לתת עצות בנושאי מין (כרגע נמצאת קופר במערכת יחסים וקוראת לחבר שלה "מר זום הסקסי" בפודקאסט). הראיונות האחרונים שלה כיסו נושאים שכללו תחומים כמו דימוי גוף שלילי, בריונות, חיים עם דיכאון וההשפעה של רשתות חברתיות על בריאות הנפש.

רוצה לעזור לכנופיית אבא'לה להרגיש מועצמת

קופר היא גם פרפקציוניסטית שתקליט שוב ושוב מילה בודדת אם היא לא יוצאת לה באינטונציה הנכונה. למרות שהיא רוצה להביא לספוטיפיי חדר כותבים ולהעסיק עוזרת, היא ערכה את הפודקאסט בעצמה מההתחלה ומתכננת להמשיך לערוך אותו. הפילוסופיה שלה תמיד הייתה לשים את המותג של "Call Her Daddy" לפני המותג האישי שלה.

"אין לי פרסומות באינסטגרם, אתה לא רואה אותי משתתפת בפרסומת להלבנת שיניים - הכול סביב 'Call Her Daddy'", היא אומרת. התוצאה של זה היא בסיס מעריצים הדוק שקונה מוצרים כמו דגלי "Call Her Daddy" וחולצות שעליהן מודפסות סיסמאות כמו Blocked, Unwell, ו-Father.

קופר רוצה שהפודקאסט שלה יעזור לכל "כנופיית אבא'לה" להרגיש מועצמת. בנסיעה לנייו יורק מהעת האחרונה סעדה קופר במסעדה קאטץ', כשנגישה אליה אישה כלשהי. "היא הייתה כזה, 'אני חייבת לומר לך, הייתי עם החבר שלי איזה לילה. ואז החבר שלו אמר לי או, כמה אני שונא את Call Her Daddy'". והיא שאלה 'למה?', אז הוא אמר 'כי אלכס קופר הפכה את כל הבנות לכל-כך בטוחות בעצמן'".

קופר חייכה ואמרה: "אוי אחותי, אני כל-כך מצטערת".