מזה כשבוע, מתמודדת טורקיה עם השריפות החמורות ביותר שראתה בעשור האחרון. עשרות שריפות פרצו ביערות בדרום המדינה, כתוצאה מחום כבד ורוחות עזות הנושאות את האש במהירות ממקום למקום. אתמול, הודו השלטונות כי אינם מסוגלים להשתלט לבדם על האש, וביקשו סיוע בינלאומי לכיבוי השריפות שכבר גבו חיי אדם וגרמו למנוסה של רבים מבתיהם.

Oh Allah, pour the beneficial rain upon Turkey and save all the people and animals from fire. (Aameen) #PrayForTurkey pic.twitter.com/f4ov7WM1EF