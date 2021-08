פייסבוק חסמה חשבונות של חוקרי שקיפות מאוניברסיטת ניו יורק

פייסבוק חסמה חשבונות אישיים של אנשי אקדמיה מאוניברסיטת ניו יורק שבדקו את השקיפות סביב מודעות והפצת המידע השגוי ברשת החברתית. החוקרים המדוברים הם חלק מפרויקט בשם NYU Ad Observatory, מיזם שנוצר כדי לבחון את המקור ואת החשיפה של מודעות פוליטיות בפייסבוק.

המטרה של החוקרים היא לחשוף מי משלם על מודעות פוליטיות ואיך הן ממוקדות. מהבחינה הזו, מכיוון שפייסבוק אינה בוחנת עובדתית מודעות פוליטיות - חשיפה למודעות פוליטיות משפיעה על התפשטות המידע המוטעה ברשת.

כדי לסייע במחקרם, החוקרים יצרו תוסף לדפדפן בשם Ad Observer, שאוסף נתונים באופן אוטומטי על אילו מודעות פוליטיות נחשפים המשתמשים ומדוע המודעות האלו מופנות אליהם. הפלאגין המדובר לא אוסף מידע המזהה אישית לפי החברה - כמו שם משתמש או רשימת חברים. הנתונים שנאספים על ידי התוסף הופכים זמינים לחוקרים ולעיתונאים שמשתמשים במידע הזה כדי לחשוף מגמות ובעיות בפייסבוק.

לורה אדלסון, חוקרת במיזם, שחשבונה נחסם, אומרת שהחברה פשוט רוצה למנוע חקירה עצמאית של הזירה שלה וחשיפת בעיות בפלטפורמה שלה.

This evening, Facebook suspended my Facebook account and the accounts of several people associated with Cybersecurity for Democracy, our team at NYU. This has the effect of cutting off our access to Facebook's Ad Library data, as well as Crowdtangle. 1/4