רוק אנד רול: איך הרוסים שוברים את האולימפיאדה - תחת שם חלופי

רוסיה לא באמת משתתפת באולימפיאדה - אבל זה לא עצר את המדינה הגדולה ביותר בעולם מלגרוף בטוקיו זהב בכמויות, משל היה מדובר במכרה בסיביר.

הוועד האולימפי הרוסי (ROC), כפי שמכונים הספורטאים המתמודדים בתחרויות, גרף 53 מדליות זהב במשחקי טוקיו, מה ששם אותו במקום השלישי רק אחרי סין וארה"ב. הם לא יכולים לחגוג תחת הדגל הרוסי או להשמיע את ההמנון שלהם על הפודיום, אבל הם יוצאים מהתחרויות עם מדליות בכמה מהאירועים הנחשבים והגדולים ביותר באולימפיאדה, אפילו אחרי שרוסיה קיבלה פסילה טכנית בגלל הונאת סמי-המרץ בחסות המדינה, שנמשכה שנים ארוכות.

עבור הספורטאים שכן הגיעו לטוקיו, מדובר בהתגברות גם על הבושה הלאומית וגם על הקורונה. מסתבר שאולי אלה הדברים הטובים ביותר שקרו להם. בעיצומה של מגפה עולמית, גילו הרוסים נשק סודי שזמין למעט ספורטאים בעולם: הגיאוגרפיה של רוסיה.

על ידי הסתגרות במקומות מרוחקים כמו העיר המזרחית וולדיווסטוק או באי סחלין, הרבה מהאתלטים הרוסים יכלו להתכונן לתחרויות באזורי זמן דומים לזה של יפן.

אחרים, כמו המתעמלים, אולי לא התרחקו יותר מ-6,000 ק"מ ממוסקבה, אבל התאמנו בבועות רוסיות שהפכו את המגפה למחנה אימונים מתמשך.

"התאמנו - התאמנו המון", אמרה המתעמלת ומדליסטית הזהב אנג'לינה מלניקובה, שהסתגרה במשך חודשים במחנה אימונים שנבנה על ידי הסובייטים ומכונה האגם העגול. לזרים אסור היה להיכנס לאתר. "היינו בעצם במחנה סגור במשך שנה וחצי ועבדנו מאוד קשה מבלי לראות את משפחותינו או לחיות חיים נורמליים".

הוועד האולימפי הרוסי הגיע לטוקיו כשעננת שערוריית סמי המרץ שהחלה לפני משחקי סוצ'י ב-2014 עדיין תלויה מעל ראשו. לאחר שורת חקירות, עתירות ופעולות ענישה, נאסר על רוסיה להשתתף ברוב התחרויות הבינלאומיות עד סוף שנה הבאה. צוות של 330 ספורטאים רוסים הורשה להשתתף בתחרות במסגרת הוועד האולימפי הרוסי, ולחגוג זכייה במדליות לצלילי קונצ'רטו לפסנתר של צ'ייקובסקי במקום ההמנון.

מלינקובה הייתה חלק מהצוות הרוסי שהצליח לקחת את הזהב בקרב רב קבוצתי מהאמריקאים אחרי שארה"ב זכתה בשני תארים רצופים בריו דה ז'ניירו ואז בלונדון. זו הייתה הפעם הראשונה שצוות המייצג את רוסיה - איכשהו - זכה במקצה מאז שצוות משולב של מדינות ברית המועצות לשעבר זכו בזהב ב-1992. מלניקובה זכתה גם בשתי מדליות ארד, ניצחונות שהתאפשרו בגלל נסיבות יוצאות דופן בהן יכלה להתאמן בדרך שספורטאים אחרים בעולם פשוט לא יכלו.

כשאולמות בארה"ב ובמדינות אחרות ננעלו על מנת למנוע הפצה של נגיף הקורונה, היא ואנשי הנבחרת נכנסו למחנה אימונים חסר תקדים. זה לא רק נתן להם אפשרות להמשיך להתאמן, אלא ניתן היה לעשות זאת ללא הסחות דעת.

"כמובן, זה היה שווה את זה", אמרה אחרי שזכתה במדליה השנייה שלה, "ואולי זה היה לטובה כי היינו יותר מרוכזים באימון".

לפני התחרויות, הוועד האולימפי הרוסי אמר שהוא מצפה שהאתלטים שלו יזכו בכ-50 מדליות. הם הגיעו להישג הזה כשעוד נותרו מספר ימים לתחרות. הם הצליחו כל כך יפה, שלעתים מי שמנעו מרוסים לזכות במדליות היו רוסים אחרים.

בגמר טניס זוגות מעורב, הזוג אנסטסיה פבליוצ'נקובה ואנדריי רובלב הדיחו את אלנה ווסנינה ואסלן קרצב בגמר. הזוגות הכירו זה את זה היטב: כמה שבועות קודם לכן, כוכבי הטניס הרוסים הזיעו יחד באי סחלין מצפון ליפן.

"זה מאוד מיוחד שרוסים משחקים היטב באולימפיאדה", אמר רובלב. "קודם כל הייתה לנו הכנה טובה מאוד של שבוע בסחלין. הפדרציה הרוסית ניצלה את ההזדמנות להתאמן שם כדי שנתרגל לאזור הזמן ולתנאי מזג האוויר, אז באנו מוכנים".

הקורונה מנעה מרוב המדינות לשלוח אתלטים לטוקיו לפני התחרות כדי להתאמן שם. אבל לרוסים יש בסיס משלהם בים היפני. וולאדיווסטוק נמצאת פחות מאלף ק"מ ממערב לטוקיו ואזור הזמן בה מוקדם מיפן רק בשעה, וכך יכלו הספורטאים להתאמן בתנאים שדמו לתנאים באולימפיאדה עצמה.

וולדיווסטוק, המוכרת כבירה של המזרח הרחוק הרוסי, הפכה למעין כפר אולימפי, וספורטאים מ-15 תחומים שונים, מחץ וקשת ועד היאבקות, התאמנו שם. השחיינים היו אמורים מלכתחילה להתאמן באוסקה, יפן, אבל מחנה האימונים בוטל עקב המגפה וגם הם בסוף הגיעו לעיר הנמל הרוסית.

משרד הספורט השקיע בקניית ציוד ומלאי לספורטאים בוולדיווסטוק.

"האתלטים התאמנו כאן המון והשיגו תוצאות טובות", אמר ביולי מושל האזור אולג קוז'חמאיו.

הטניס לזוגות מעורבים לא היה הגמר היחיד שהיה כולו רוסים. סופיה פוזדניאקובה ניצחה את סופיה וליקאיה בסיף וזכתה בזהב. ו-ויטאלינה בצראשקינה ניצחה את אנסטסיה גלאשינה כשסיימו במקומות הראשון והשני במטווח רובה אוויר לעשרה מטרים.

המדינה שבשמה אסור לנקוב אפילו עשתה היסטוריה אולימפית: מקסים חרמטקוב הפך לרוסי הראשון אי פעם שזכה במדליית זהב בטאקוונדו. הוא לא היה לבד זמן רב; יום אחר כך זכה ולאדיסלב לרין במדליית זהב בקטגוריית משקל אחרת. נבחרת ההתעמלות של הרוסים, כמו הנשים, זכתה מחדש בזהב, בפעם הראשונה מאז 1996.

"האם אתה זוכר את הדיווחים על טייפון מהבוקר?" שאל המתעמל הרוסי ניקיטה נגרוני. "ובכן, הטייפון התרחש. זכינו במדליה, אז אל תדאג עוד לגבי הטייפון".

ההצלחה הגדולה הזו העלתה זיכרונות מהמלחמה הקרה, שבאולימפיאדה נראה שמעולם לא נגמרה. אתלטים של מדינות אחרות לא הסתירו את מורת רוחם ואת דעתם שהרוסים היו צריכים להיות מוחרמים מטוקיו לגמרי, יחד עם הדגל שלהם.

"לראות נבחרת שבכלל לא אמורה להיות כאן יוצאת עם מדליית כסף זו תחושה רעה", כתבה בטוויטר החותרת האמריקאית מגאן קלמו לאחר שצמד רוסים ניצח במקום השני. השחיין האמריקאי ריאן מרפי אמר שגמר משחה הגב ל-200 מטר ביום שישי "כנראה לא היה טהור" לאחר שהפסיד לרוסי אבגני רילוב.

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.