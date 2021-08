שנה לפיצוץ הגדול בלבנון, ופתאום הוא נראה כמו הצרה הכי קטנה שלה

ב-4 באוגוסט 2020, פיצוץ אדיר בנמל ביירות שיטח כל מה שמסביבו. 218 אנשים נהרגו, מעל 7,500 נפצעו ו-300,000 בתים נפגעו או נהרסו. שבוע לאחר מכן, הממשלה בלבנון התפטרה וארץ הארזים נכנסה למשבר פוליטי חריף עוד יותר מזה שהיא הייתה בו.

2,750 tons of ammonium nitrate left unsecured in a warehouse. many lost their lives in a split second. my prayers go out to lebanon. #beirut pic.twitter.com/HcKnV9YclX