האקרים ניצלו נקודות תורפה בפלטפורמת הבלוקצ'יין פולינטוורק. החברה חשפה את התקיפה בטוויטר, ביקשה מהגנבים ליצור איתה קשר וקראה להם "להשיב את הנכסים שנגנבו". חוקרי אבטחה מנסים כעת לאתר את ההאקרים, שככל הנראה העבירו את הכספים לבורסות מבוזרות.

מדובר בגניבה הגדולה ביותר בעולם המימון המבוזר (DeFi), המבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין. התוקפים גנבו כ-600 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, ולפי הודעת פולינטוורק, עשרות אלפי בני אדם מושפעים מהפריצה. כ-33 מיליון דולר נגנבו בטתר, מטבע קריפטו יציב (STABLECOIN). החברה שמנפיקה אותו הקפיאה את המטבע - כך שהוא לא זמין לתוקפים.

Important Notice: We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses: ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963 BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71

חברת האבטחה SlowMist הודיעה כי איתרה את הדוא"ל של ההאקרים, כתובת ה-IP שלהם ואת "טביעות האצבע" של המכשירים שלהם. לפי ההודעה של החברה, "נראה כי מדובר בהתקפה מתוכננת, מאורגנת ומתוזמנת". צ׳אנגפנג זאו, מנכ"ל בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, Binance, הודיע בטוויטר כי החברה מסייעת לפולינטוורק.

We are aware of the https://t.co/IgGJ0598Q0 exploit that occurred today. While no one controls BSC (or ETH), we are coordinating with all our security partners to proactively help. There are no guarantees. We will do as much as we can. Stay #SAFU. 🙏 https://t.co/TG0dKPapQT