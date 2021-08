יונייטד איירליינס החלה לנתב מחדש את טיסותיה להודו כדי להימנע מהמרחב האווירי באפגניסטן, לאחר השתלטות הטליבאן על הבירה קאבול.

"בשל המצב התחלנו לנתב טיסות ברחבי המרחב האווירי באפגניסטן", נמסר בהודעת חברת התעופה יונייטד איירליינס. חברת התעופה מוציאה טיסה יומית לדלהי בהודו מנמל התעופה ניוארק ליברטי שבניו ג'רזי, וחמש טיסות בשבוע מנמל התעופה הבינלאומי שיקגו או'הייר.

יונייטד מסרה כי היא "תמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק" עם רשות התעופה הפדרלית והתאחדות התעופה הבינלאומית על מנת "להעריך את המצב ולקבוע כיצד אנו ממשיכים את השירות". יונייטד היא חברת התעופה הגדולה היחידה בארה"ב שלא הפסיקה את הטיסות להודו.

