הפריצה הגדולה בתולדות הקריפטו מתפתחת להצעת עבודה מפתיעה

שבוע לאחר שהאקר גנב יותר מ-600 מיליון דולר במה שנחשב כשוד הקריפטו הגדול ביותר בהיסטוריה, החברה ממנה נגנבו הנכסים מציעה לפורץ עבודה.

ההאקר טען כי ההתקפה נגד פלטפורמת הבלוקצ'יין פולינטוורק הייתה מעשה של "פריצה לטובה" שנועדה "להציל את הפרויקט". התוקף הבטיח מאז להשיב את הכסף, ועד כה החזיר כמחצית ממנו.

פולינטוורק שיבחה את ההאקר, אותו היא מכנה "מר כובע לבן" - מונח המשמש לתיאור האקרים שמשתמשים בכישוריהם למטרות חיוביות ואתיות.

ביום שלישי פולינטוורק הציעה ל"מר כובע לבן" את תפקיד יועץ האבטחה הראשי בחברה, בתור מחווה של הכרת תודה, או אולי התרגשות. זהות ההאקר עדיין לא ידועה, ולא ברור גם אם הוא אדם יחיד או קבוצת תוקפים.

#PolyNetwork has no intention of holding #mrwhitehat legally responsible and cordially invites him to be our Chief Security Advisor. $500,000 bounty is on the way. Whatever #mrwhitehat chooses to do with the bounty in the end, we have no objections. https://t.co/4IaZvyWRGz