לפחות 13 הרוגים בסדרת פיצוצים סמוך לנמל התעופה בקאבול

פיצוץ אירע היום (ה') בכניסה לנמל התעופה בקאבול, ויש נפגעים במקום - כך לפי דיווחים מקומיים באפגניסטן. 13 נהרגו בפיצוץ, בהם חיילים אמריקנים וילדים.

דובר הפנטגון, ג'ון קירבי, הודיע בטוויטר כי היה פיצוץ נוסף. "אנחנו יכולים לאשר כי הפיצוץ הוא תוצאה של פיגוע מורכב, שהוביל למספר קורבנות אמריקאיים ואזרחים. אנחנו יכולים לאשר גם כי לפחות פיצוץ אחד נוסף התרחש במלון בארון או בסביבתו, במרחק קצר מהפיצוץ הקודם. נמשיך לעדכן", כתב.

גורם בבית הלבן אמר כי הנשיא ג'ו ביידן עודכן על האירוע, שהתרחש שעות לפני פגישתו הצפויה עם ראש הממשלה נפתלי בנט. זמן קצר לפני תחילת הדיווחים על הפיצוץ, לשכת ראש הממשלה עדכנה כי הביקור המתוכנן של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בישראל בשבוע הבא בוטל בשל המצב באפגניסטן. במקביל, פגישת ראש הממשלה, נפתלי בנט, ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, נדחתה בשלב זה. לפי לשכת ראש הממשלה, טרם נקבע מועד עדכני לקיום הפגישה.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl