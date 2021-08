אפגניסטן: דיווחים על פיצוץ נוסף סמוך לשדה התעופה בקאבול

סוכנות הידיעות AFP הודיעה היום (א') כי נשמע פיצוץ עז בקאבול, שלושה ימים בלבד אחרי הפיגוע הקטלני ליד שדה התעופה בבירה האפגנית, בו נהרגו יותר מ-180 איש. הפיצוץ ככל הנראה נגרם כתוצאה משיגור רקטה לעבר בית מגורים סמוך לשדה התעופה.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s