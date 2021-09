באמבל, טינדר, ליפט ואובר מתגייסים נגד חוק ההפלות בטקסס

עסקים ברחבי ארה"ב שפעילים במדינת טקסס יוצאים למלחמה בחוק נגד הפלות, שעבר את אישור בית המשפט העליון במדינה ביום רביעי האחרון. החוק נחתם על ידי המושל הרפובליקאי גרג אבוט במאי ונכנס לתוקף השבוע. החוק החדש קובע כי אסור לבצע הפלות לאחר שלעובר יש דופק, החל מהשבוע השישי להריון. זאת גם במקרה של הריון אחרי אונס או גילוי עריות.

בסוף השבוע הודיעו אתרי ואפליקציות ההיכרויות באמבל ו־match.com, המפעילה את טינדר ו־OK CUPID ואפליקציות אחרות, על הקמת קרנות סיוע למי שיושפע מהחוק. הם מצטרפים בכך לחברות שיתוף הנסיעות Lyft ואובר, שהודיעו בשבוע שעבר על הקמת קרן שתסייע לנהגיהם במקרה שייפגעו מהחוק החדש.

בבאמבל, שמשרדיה נמצאים באוסטין, בירת טקסס ומובלת על ידי המנכ"לית וויטני וולף הרד, אמרו שהוחלט בחברה להקים קרן "התומכת בזכויות הפריון של נשים ואנשים על כל הטווח המגדרים המבקשים לעשות הפלה בטקסס".

"באמבל נוסדה על ידי נשים ומובלת על ידי נשים, ומהיום הראשון עמדנו לצד הפגיעים ביותר. נמשיך להילחם נגד חוקים רגרסיביים כמו חוק ההפלות", נכתב בחשבון הטוויטר של החברה. כספי קרנות הסיוע יישלחו לארגונים התומכים בזכויות הפריון של נשים.

Bumble is women-founded and women-led, and from day one we’ve stood up for the most vulnerable. We'll keep fighting against regressive laws like #SB8. - Bumble (@bumble) September 1, 2021

גם משרדיה של מאץ' גרופ נמצאים בטקסס. המנכ"לית שר דובי אמרה שהיא מקימה קרן שתוודא שעובדות והאנשים התלויים בהן יוכלו לקבל טיפולים מחוץ למדינה אם יידרשו לכך. "החברה לרוב לא נוקטת עמדות פוליטיות אלא אם הן רלבנטיות לעסק שלנו. אבל במקרה זה, אני באופן אישי, כאישה בטקסס, לא יכולתי לשתוק", אמרה דובי במזכר שפורסם לעובדים. "אני בטוחה שכולם יכולים להבין את הסכנות בחוק הבלתי הוגן הזה, שאפילו אין בו החרגה לקורבנות אונס או גילוי עריות. אני שונאת לראות את המדינה שלנו עושה צעד כזה גדול לאחור מבחינת זכויות הנשים", אמרה.

כל מי שמסייע לקיים "הפלות אסורות" בסיכון לתביעה

החוק בטקסס, שנכנס לתוקף ביום רביעי אחרי שבית המשפט העליון בארה"ב ובית דין פדרלי לעתירות לא קיבלו את העתירות נגדו, אוסר על מרפאות לבצע הפלות לאחר שניתן לוודא דופק של עובר. בפועל החוק יאסור על כ־85% מההפלות במדינה, כך אומרים מתנגדיו. החוק גם כולל את כל מי ש"מסייע ועוזר" לקיום הפלות אסורות, לא רק מרפאות, והוא כולל את כל מי "שעוסק ביודעין בפעולה העוזרת ומסייעת לקיום" הפלה אסורה "בין אם האדם ידע או אמור היה לדעת שההפלה תיעשה בהפרה" של החוק. כך שסיוע יכול לכלול למשל את מי שמסיע את הנשים למיקום ההפלה.

בהקשר לכך, ביום שישי כתב מנכ"ל ליפט לוגן גרין בטוויטר שהחברה שלו תקים קרן סיוע משפטי להגנה על כל נהג שייתבע כי הסיע נוסעת שהולכת לעבור הפלה.

גרין אמר שהחוק "מאיים להעניש נהגים שיסיעו אנשים לאן שהם צריכים להגיע - בייחוד נשים המפעילות את זכותן לעשות בחירה". הוא הוסיף בציוץ נוסף שהחברה תורמת מיליון דולר לתכנון משפחות "על מנת לוודא שהתחבורה לעולם לא תהווה מחסום בפני גישה לשירותי בריאות. אנו מעודדים חברות אחרות לנהוג כמותנו".

This is an attack on women’s access to healthcare and on their right to choose. @Lyft is donating $1 million to Planned Parenthood to ensure that transportation is never a barrier to healthcare access. We encourage other companies to join us. - Logan Green (@logangreen) September 3, 2021

מאוחר יותר ביום שישי, תמך מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי בגרין מליפט וכתב בטוויטר שגם אובר תכסה כל עלות משפטית שיספגו נהגיה במסגרת החוק, והוסיף: "נהגים לא צריכים להיות בסיכון בגלל שהם מסיעים אנשים לאן שהם צריכים להגיע" וכתב לגרין שהוא "מודה לו על הדחיפה לכך".