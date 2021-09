על כלבים, מזג אוויר ונעלי ספורט: טוויטר סוף סוף בוחנת קהילות דיונים

אחרי הכישלון עם ה-Fleets, הסטורי של הצייצנים, טוויטר עוברת לפיצ'ר הבא שיש אצל המתחרות: Communities. מהיום, טוויטר בוחנת פיצ'ר של קהילות, כשלמעשה היא תאפשר להזמין משתמשים לקבוצת קהילות ראשונית הכוללת קהילות בנושאים כלבים, מזג אוויר, נעלי ספורט, טיפוח עור ואסטרולוגיה.

"חלק מהשיחות אינן מתאימות לכולם, רק לאנשים שרוצים לדבר על הדבר שאתה רוצה לדבר עליו. כשאתם מצטרפים לקהילה, תוכלו לצייץ ישירות לקהילה הזו במקום לכל העוקבים שלכם. רק חברים באותה קהילה מסוגלים להשיב ולהצטרף לשיחה כך שהיא תישאר אינטימית ורלוונטית", נכתב בהודעת החברה.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities-the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2