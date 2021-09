בין 369 ל-1,099 דולר: אמזון משיקה טלוויזיות חדשות

אמזון הכריזה היום (ה') על מכשירי הטלוויזיה העצמאיים הראשונים שלה תומכי 4K. עד כה אמזון עבדה בשיתוף פעולה עם טושיבה ועם פיוניר (שהכריזו גם הן על מוצרים חדשים היום), ועכשיו ענקית הטכנולוגיה משיקה סדרות עצמאיות שלה.

בפועל, יהיו שתי סדרות, הראשונה - הסדרה היוקרתית Amazon Fire TV Omni Series והשנייה סדרה עם מחירים נמוכים יותר, Amazon Fire TV 4-Series. הטלוויזיות החדשות יהיו זמינות לרכישה באוקטובר במחירים בין 369 דולר ל-1099 דולר.

עד כה, המוצרים העצמאיים של החברה היו הסטיקים שלה - מכשירים שמחברים לטלוויזיות אחרות ומאפשרות להפעיל ממשק משתמש שלם (בדומה לכרומקאסט של גוגל). אמזון עבדה בשיתוף פעולה עם חברות אחרות כדי לבנות טלוויזיות עם ממשק מובנה של Amazon Fire שיספקו את הפונקציות של החברה, כמו שליטה קולית מרחוק וגישה לאמזון פריים. הצעד של אמזון למעשה יוביל אותה להיות הראשונה מבין המתחרות שלה (גוגל ורוקו) להשיק טלוויזיה שלמה משל עצמה.

Amazon Fire TV Omni Series

סדרת Amazon Fire TV Omni Series היא הסדרה הפרימיום של אמזון. היא תגיע למעשה בחמישה גדלים: 43 אינץ' שיעלה 410 דולרים, 50 אינץ' שיעלה 510 דולר, 55 אינץ' שיעלה 660 דולר, 65 אינץ' שיעלה 830 דולר ו-70 אינץ' שיעלה 1,100 דולר.

המטרה העיקרית של הטלוויזיה הזו היא שימוש כמעט מוחלט מרחוק, בלי השלט. תוכלו לבקש מ-Alexa להפעיל סרט או סדרה, לנגן מוזיקה, לבדוק מה מזג האוויר ועוד, כמו ב- Fire TV Cube של החברה. בתחתית המסך ישנו מתג למיקרופון שיעזור לכם לכבות את המיקרופון במידת הצורך.

הסדרה תומכת בטכנולוגיית האודיו Dolby Digital Plus שמספקת סאונד היקפי ברמה גבוהה. הטלוויזיות יוכלו לזהות אוטומטית את רמקולי Echo של החברה ולהשתמש בהם לטובת הצפייה. בנוסף, לשני הדגמים הגדולים יש איכות תמונה גבוהה ביותר, עם תמיכה ב-Dolby Vision HDR. לפי החברה, בשביל שיחות הווידיאו שכולנו צריכים לעשות בבתים, תוכלו לצרף מצלמת רשת לטלוויזיה.

החברה תשיק גרסת בטא בהמשך השנה ל-"Alexa, what should I watch?" - פקודה קולית שתעזור לכם להתייעץ עם הטלוויזיה ולקבל המלצות לסרטים או סדרות. הפיצ'ר הזה מצטרף ל-"Alexa, Play Something" מנטפליקס - הטלוויזיה פשוט תציע לכם תוכן מנטפליקס שאתם עשויים לאהוב, וגם לפיצ'ר "Alexa, play TikTok", שמאפשר לצפות בטיקטוק ישר מהטלוויזיה.

אמזון אמרה שהיא תשחרר בהמשך השנה עדכון גרסה שיאפשר ללקוחות לשלוט במכשירים החכמים בבית כמו אורות, מצלמות ועוד.

Amazon Fire TV 4-Series

בשונה מסדרת הפרימיום, זו סדרה יותר נמוכה, גם במספר הדגמים וגם במחירים. הסדרה הזו תהיה זמינה בשלושה גדלים: 43 אינץ' שיעלה 370 דולר, 50 אינץ' שיעלה 470 דולר ו-55 אינץ' שיעלה 520 דולר.

Amazon Fire TV 4-Series / צילום: אמזון

לטלוויזיות יהיו מסגרות גדולות יותר מאשר סדרת ה-Omni, כך שהן ייראו יותר ישנות ופחות חדשניות. לפי החברה, הטלוויזיות האלו משלבות את Alexa, אבל רק בלחיצת כפתור מהשלט ולא בשליטה קולית מרחוק כמו בסדרת הפרימיום. במקרה כאן, אין אפשרות לצרף מצלמת רשת.

הטלוויזיה תומכת בתקני טווח דינמי גבוה כמו HLG ו-HDR10, מה שמספק בהירות בסצנות כהות, אבל לא מציעה תמיכה ב-Dolby Vision.

Fire TV Stick 4K Max

בנוסף לטלוויזיות החדשות, אמזון משחררת סטיק חדש, ה-Fire TV Stick 4K Max. אמזון אומרת שהוא כולל יותר תכונות קול חדשות של אלקסה, 40% הספק יותר מהסטיק של הדור הקודם, מעבד 1.8GHz ארבע ליבות וזיכרון הרצה של 2GB RAM. הסטיק תומך ב-Dolby Vision וב-Dolby Atmos. לצד זאת, הוא תומך כמובן ב-4k, וב-UHD, HDR ו-HDR10. בנוסף, הוא יהיה הסטיק הראשון שתומך ב-Wi-Fi 6.