אמזון מביאה את הטכנולוגיה ל-Whole Foods

טרנד האגריגטורים של חנויות אמזון ממשיך לצבור תאוצה, עם היקף גיוסים של כ-7 מיליארד דולר בחודשים האחרונים. מדובר בחברות שכל תכליתן היא רכישה של חנויות צד ג׳ באמזון, במטרה להשביח אותן וליהנות מיתרון לגודל, שיווק מקצועי יותר וכדומה, במסגרת חברות אגריגציה. יותר מ-100 אגריגטורים כבר רכשו יותר מ-1,000 חנויות אמזון, ולא נראה שהדבר הזה הולך להיעצר, נהפוך הוא - רק להתרחב.

אמזון גם מביאה, סוף סוף, את טכנולוגיית ה-Just Walk Out שלה לסניפי Whole Foods עם פיילוט מעניין מאוד שמתוכנן ל-2022. הטכנולוגיה הזו מאפשרת לחברה לתפעל את רשת Amazon GO שבה משתמשים יכולים להיכנס עם סריקת אפליקציה או נפנוף יד, לקחת מה שהם רוצים ולצאת, מבלי להידרש להתעסק עם עמידה בתור או תשלום, הכול קורה אוטומטית.

חדשות מעניינות נוספות הן שאפליקציית הליקוט של רשת הקמעונאות האמריקאית Target הודיעה על פיצ'ר חדש, ולכאורה חלומי - כל מי שמזמין מהאפליקציה יוכל לתעדף מלקטים שסיפקו לו חוויה טובה בעבר, ובכך בעצם להוריד משמעותית את אחד החששות הגדולים בהזמנת מזון מאפליקציות ליקוט כמו שיפט, Instacart ואחרות - אותו חשש שהפירות, הירקות, הבשרים ושאר הדברים הטריים שיגיעו לא יהיו לשביעות רצונו של המזמין. זאת מתוך הנחת מוצא שהמלקט כבר מנוסה ומכיר את היוזר ואת ההעדפות שלו.

לכאורה, פיצ׳ר חלומי, אבל הלכה למעשה פיצ'ר בעייתי מאוד עבור ה-GIG ECONOMY כי הוא מעיד על הצורך להתייחס לעובדים האלה כעובדים מן המניין ולא כפרילנסרים, דבר שהוא רע מאוד לשוק הזה (כלומר למעסיקים בשוק).

הכותב הוא מנכ״ל ובעלים של חברת טכנולוגיות השיווק והחדשנות mihi.market ויוצר הפודקאסט והניוזלטר Digital. Tech. Business