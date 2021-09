היונים יורדות מהעץ: תקציב ביטוח ישיר עובר למקאן

עשור של עבודה משותפת מגיע לקיצו: לגלובס נודע כי תקציב הפרסום של ביטוח ישיר עוזב את משרד הפרסום באומן בר ריבנאי, ועובר למשרד הפרסום מקאן ת"א. עוד נודע כי העברת התקציב מתרחשת לאחר מכרז שבו התמודדו שני משרדים: מקאן ת"א וגיתם BBDO.

המכרז יצא לדרך לאחר שבביטוח ישיר החליטו להחליף את השפה הפרסומית, ולוותר על "היונים" - אותו צמד ציפורים מדובב, שהפך עם השנים אייקון המזוהה עם החברה. לאורך כל השנים, בכל פעם שביטוח ישיר החליפו שפה הם ניהלו מכרז על השפה החדשה, והזמינו את המשרד המכהן להתמודד על התקציב. כך קרה גם הפעם, אלא שבבאומן בר ריבנאי החליטו שלא להשתתף - ההיסטוריה בענף הפרסום מוכיחה כי ברוב המקרים בתקציב כזה יזכה משרד אחר.

האופציות שהיו פתוחות בפני ביטוח ישיר לקיום מכרז לא היו רבות, שכן רוב משרדי הפרסום הגדולים כבר מטפלים בתקציבי ביטוח - שהפכו בשנים האחרונות לתקציבים עתירי השקעה. אדלר חומסקי מטפל בתקציב כלל, ראובני פרידן ב-AIG, יהושע TBWA בתקציב מנורה, ברוקנר יער לוי מטפל בתקציב כלל, No No No No No yes מטפל בתקציב הפניקס, וגליקמן שמיר סמסונוב מטפל במותג תשע, שכמו ביטוח ישיר משתייך לקבוצת איי.די.איי.

נדגיש כי תקציב כמו ביטוח ישיר דורש משאבים ניהול רבים מצד משרד הפרסום ויכולות דיגיטליות מתקדמות, ולכן פנייה למשרד קטן לא הייתה סבירה - מה שהותיר בעיקר את מקאן וגיתם. המכרז ארך מספר שבועות, וכלל שני סבבים שבסופם כאמור זכה מקאן.

נזכיר כי רק לפני חודשים ספורים עשתה איי.די.איי שינוי משמעותי גם בשפה הפרסומית של המותג 9 מיליון, שקיבל שם חדש (תשע) ופרזנטור חדש (אודי כגן שהחליף את שני כהן). גם הנוכחות במדיה של החברה ירידה משמעותית, והקו החדש לא זוכה לאותה אינטנסיביות שקיבלו הקמפיינים בכיכובה של כהן. עתה כאמור צפוי שינוי גם בקו הפרסומי של ביטוח ישיר, והיונים הוותיקות ירדו לאחר כמעט עשור מהעץ.

מביטוח ישיר נמסר בתגובה: "אחרי שנים של עבודה משותפת ומוצלחת עם באומן בר ריבנאי הוחלט לצאת למהלך של ריענון השפה הפרסומית בהשתתפות מספר חברות. ביטוח ישיר מוקירה ומעריכה את באומן בר ריבנאי ואת התרומה ושיתוף הפעולה לאורך השנים. חברת הפרסום מקאן נבחרה ללוות אותנו כשותפים בהמשך הדרך".

אזור התעשייה 1

המדבקה שתתריע מראש על התקפי אלרגיה מסכני חיים

הסטארט-אפ EpiPatch, שפיתח מדבקת גוף חכמה להתרעה מפני התקף אלרגיה מסכן חיים הוא הזוכה בתחרות BIOMIX 2021 של טבע. שלב הגמר של התחרות התקיים השבוע בהשתתפות חמש מתמודדות - כולן דוקטורנטיות בתחומי מדעי החיים ורפואה. הרעיונות והיוזמות שלהן בתחום הביוטק והביו-רפואה נבחרו על ידי צוות שופטים, והן גברו בדרך על 28 חוקרים וחוקרות אחרים.

המיזם הזוכה שייך לרון קליינר, דוקטורנטית בתחום האימונותרפיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. מדבקת הגוף היא גלאי משולב אפליקציה המתריעה מראש על שוק אנפילקטי, במקרה של אלרגיות מסכנות חיים. ההתרעה תגיע לכוחות סיוע והצלה או למבוגר (במקרה של ילדים) באזור, שיוכל לסייע במהירות.

הפיתוחים הנוספים שהגיעו לגמר הם תחבושת אנטי-בקטריאלית חדשנית שתמנע זיהומי כוויות; הנדסת חיידקים שיפחיתו את הורמון הלחץ קורטיזול; הדפסת תלת ממד של חומרים ביולוגיים כך שתהליך העבודה במעבדות ובבתי חולים יתייעל; ומתן תרופות מותאם אישית על פי השעון הביולוגי של כל אדם.

לדברי קאר שולץ, נשיא ומנכ"ל טבע, "התחרות משקפת את היוזמות והרעיונות המקוריים של החוקרים והחוקרות המבריקים הפועלים בישראל לפיתוח פתרונות רפואיים פורצי דרך. אני מאמין גדול במדע ובמדענים הישראלים".

פרופ' ישע סיון, מחברת Digital Rosh שליוותה את החוקרים בכל הנוגע לחדשנות עסקית, הוסיף כי "השנה, גם בעקבות הקורונה, אנו עדים לגל של יזמויות חדשניות המצמצמות משמעותית את הזמן מרעיון ליוניקורן. נראה כי גם עולם הביוטק עומד בפני קפיצות מדרגה".

אזור התעשייה 2

מנגישים מובייל

חברת התוכנה אווינסד (Evinced) הפועלת להנגשת המרחב הווירטואלי לבעלי מוגבלויות, מציעה לראשונה סל פתרונות מלא שמאפשר למפתחים להטמיע נגישות בתהליך הפיתוח של אפליקציות מובייל.

יותר ממיליארד איש ברחבי העולם סובלים ממוגבלויות שונות, וענקיות טכנולוגיה בתחום המובייל כמו אפל וגוגל ביצעו השקעות משמעותיות על מנת לתת להם מענה. עם זאת, עד כה לא הוצע סט שלם ומלא של כלים לבדיקת נגישות לסביבות האייפון והאנדרואיד גם יחד.

"תעשיית המובייל צריכה להוביל את פתיחתו של עידן חדש שבו הכלה והנגשה יהיו בראש סדר העדיפויות", אומר גל מואב, מייסד משותף וסמנכ"ל המוצרים באווינסנד. "בעשותנו זאת ניתן יהיה לבנות עולם מקושר יותר, מכיל יותר, שגלומות בו גם תועלות עצומות לארגונים עצמם".

חברת Evincedנוסדה ב-2018 על ידי מואב ונאבין ת'דאני, שהכירו במהלך עבודתם המשותפת בסטארט-אפ ראבלו (Ravello Systems), שנמכר ב-2016 לאורקל. החברה גייסה עד היום 19.5 מיליון דולר, ומשרדיה ממוקמים בפאלו אלטו ובתל אביב. היא מעסיקה כ-25 עובדים, והתכנון הוא להכפיל את מספרם עד סוף 2022.

להמציא עם גיקון

האם אפשר לקדם יצירתיות וחדשנות ולפרוץ גבולות דווקא דרך רעיונות לא שימושיים? ב"גיקון", המחנה השנתי של קהילת המייקרים בישראל, חושבים שכן. השנה יתקיים המחנה בתאריכים 30.9 עד ה-2.10 במרכז הימי קיסריה, ובין היזמים שייקחו בו חלק נמנים רועי מן ממאנדיי, צביקה נטר מאינוביד, נמרוד להבי מסימפלקס, ליעד אגמון מדיינמיק יילד, ישי גרין וד"ר קירה רדינסקי.

המחנה, שנערך ברציפות מאז 2005, מפגיש בין מייקרים (מהנדסים, מעצבים וממציאים יצירתיים), מדענים, מעצבים, רופאים, שפים ואמנים מישראל ומחו"ל. כל אלה מתקבצים למשך 52 שעות, שבמהלכן הם בונים פרויקטים לא שימושיים, תוך התמודדות עם אתגרים טכנולוגיים מורכבים. נותני החסות השנה כוללים חברות עולמיות ובהן סולוטו, סמסונג נקסט, אמדוקס, מאנדיי ולול ונצ'רס.

חדשות טובות

קניון עופר רמת אביב משיק חנות פופ-אפ יד שנייה, שכל הכנסותיה ייתרמו לעמותות הפועלות למען נערות בסיכון, ובהן "בית רות" בעפולה, "כפר זוהרות" במגדל העמק ועמותת "אותות". החנות תפעל בתאריכים 3-8 באוקטובר תחת השם "Fashion with Love".

לרגל חג הסוכות ייצאו עובדי חברת ריסקיפייד, העוסקת במתן פתרונות תשלומים ומניעת הונאות אשראי במסחר אלקטרוני, לחלק חבילות לקשישים בודדים ולבלות עמם זמן איכות. המהלך יתבצע בשיתוף עמותת דור לדור.

מצנח הזהב

חברת הטכנולוגיה וריפון ישראל מבצעת 4 מינויים נשיים: ענבל דיין מונתה לסמנכ"לית השיווק, אורנית ברנדס מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש, עו"ד סיגל ברננקה מונתה ליועצת המשפטית ואירית אבני מונתה לסמנכ"לית Delivery.

עו"ד איתן שור, 42, ימונה לסמנכ"ל בכיר בקבוצת הנדל"ן More. מתן קוטאי, 33, ימונה לסמנכ"ל המשאבים בקבוצה.

רוזה קובלנס, 44, מונתה לסמנכ"לית לקיימות בחברת סטרטסיס, המציעה מדפסות תלת ממד חכמות ומחוברות, חומרים פולימריים ומערכות תוכנה חכמות לתעשיות החלל, הרכב, מוצרי הצריכה והבריאות.

מירב פלד, 46, מונתה לסמנכ"לית ייצור ודיזיין במשרד הפרסום גיתם BBDO.

סיוון קיסר, 35, מונתה לסמנכ"לית 'הבצפר' של חברות הפרסום והדיגיטל.