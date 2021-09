הבית הצר ביותר בבוסטון נמכר ב-1.25 מיליון דולר

הבית הצר ביותר בבוסטון - כשני מטר רוחבו - נמכר עבור 1.25 מיליון דולר בסוף השבוע האחרון. המבנה הייחודי, שמוכר כ"הבית הרזה", הוא אטרקציה תיירותית מפורסמת בעיר ומאחוריו אגדה אורבנית על מריבה בין שני אחים בסוף המאה ה-19.

108 מ"ר של הבית הצר מתפרסים על ארבעה מפלסים ובהם שני חדרי שינה, מטבח, סלון, שתי פינות אוכל וחדר אמבטיה אחד. רוחב הבית הוא פחות משני מטר, ככה שמי שיפרוש את הזרועות לצדדים יוכל לגעת בשני הקירות שלו.

This "skinny house" in Boston just sold for $1.25M. 10 feet wide. pic.twitter.com/zecvzc0H2d