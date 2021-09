פסל ענק ומדליה לבזוס: כך חוגג מאסק את הפיכתו לעשיר בעולם

השווי של אלון מאסק חצה את ה-200 מיליארד דולר ביום שני האחרון, בזכות הצמיחה של מניית טסלה. מנכ"ל טסלה ו-SpaceX הוא האדם השלישי אי פעם שהגיע לשווי כזה. לפניו היו מייסד אמזון, ג'ף בזוס, שהונו הוערך בכ-200 מיליארד דולר במהלך אוגוסט 2020, והטייקון הצרפתי ברנאר ארנו.

מניית טסלה נמצאת בראלי כבר ארבעה חודשים, ועלתה ביום שני ל-791.36 דולר - הערך הגבוה ביותר שלה מאז פברואר השנה. מאסק התעשר באותו יום ב-3.8 מיליארד דולר, והיה שווה 203.4 מיליארד דולר בעת סגירת השווקים. הוא עקף את בזוס, שהונו ירד ל-197.7 מיליארד דולר בגלל ירידה של 0.6% במניית אמזון.

מאסק אפילו יותר עשיר עכשיו מאשר שהיה בשיא של טסלה בינואר - כשהפך לזמן קצר לראשונה לטייקון העשיר בעולם - כי קיבל מענקי אופציות נוספים שהגדילו את חלקו בחברה. כעת יש לו כ-73.5 מיליון אופציות של טסלה, בשווי 53 מיליארד דולר. לפי פורבס, הוא מחזיק ביותר מחמישית מהחברה.

בתגובה למהפך אמר מאסק כי הוא שולח לבזוס "תזכורת" בנוגע למקום שבו הם עומדים ברשימת המיליארדרים של פורבס. "אני שולח פסל ענק של הספרה 2 לג'פרי, יחד עם מדליית כסף", כתב לפורבס במייל.

הצעד של מאסק הוא החלק האחרון ביריבות המתמשכת ביניהם. מוקדם יותר השנה, חברת החלל של בזוס, בלו אוריג'ין, מחתה על החלטת נאס"א להעניק חוזה של 2.9 מיליארד דולר להנחתת בני אדם על הירח ל-SpaceX. מאסק השיב בטוויטר בעוקצנות: "לא מצליח לעלות (למסלול), LOL".

בחודש שעבר חברת הבת של אמזון, Kuiper Systems, שלחה מכתב מחאה לרשות התקשורת הפדרלית (FCC) על תוכניות SpaceX להרחיב את רשת הלויינים שלה. בתגובה, צייץ מאסק כי בזוס "פרש כדי להגיש תביעות נגד SpaceX במשרה מלאה".

