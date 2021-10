שלושה זוכים בפרס הנובל לפיזיקה בשנת 2021. שני הזוכים הראשונים הם שיוקורו מנאבה האמריקאי וקלאוס הסלמן הגרמני, עבור מידול הפיזיקלי של אקלים כדור הארץ וניבוי שינויי האקלים. הזוכה השלישי הוא ג'יורג'יו פריסי האיטלקי, עבור חקר השינויים ואי הסדר במערכות פיזיקליות מרמת האטום ועד רמת הפלנטות.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi "for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems." pic.twitter.com/At6ZeLmwa5