הזוכים בפרס הנובל היוקרתי לכלכלה הם פרופ' דייוויד קארט, ג'ושוע ד. אנגריסט, וגואידו ו. אימבנס, שלושתם מארצות-הברית.

פרס הנובל בכלכלה הוענק היום לשלושה כלכלנים. את המחצית הראשונה קיבל דיוויד קארד על "תרומתו הגדולה למדעי שוק העבודה", חציו השני של הפרס הוענק לג'ושוע ד. אנגריסט, ישראלי-אמריקאי שלימד באוניברסיטה העברית, ולגואידו ו. אימבנס על "תרומתם לאנליזה של קשרים שגרתיים".

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn